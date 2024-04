"Michelle Hunziker al posto di Gerry Scotti", l'indiscrezione

Michelle Hunziker presto potrebbe tornare in prima serata su Canale 5 non più con un one-woman-show, ma alla conduzione di un programma già ben rodato. Hunziker avrebbe preso il posto di Gerry Scotti alla conduzione di "Io Canto Family". A rivelarlo è Dagospia che aggiunge anche che le registrazioni sarebbero già iniziate. Il nuovo show di Canale 5 potrebbe infastidire e non poco Antonella Clerici che solo poche settimane fa ha diretto la prima edizione di "The Voice Generation", talent in cui si sono esibiti in coppia, o gruppo, familiari e amici (e "Io Canto Family" potrebbe non essere così diverso dalla versione "Generation" del programma Rai).

Michelle, dunque, avrebbe lasciato la veste da giurata per indossare i panni della presentatrice. Fabio Rovazzi sarà la new entry della giuria che sarà composta di nuovo da Orietta Berti, Al Bano e Claudio Amendola.