Michelle Impossible: Al Bano si scatena tra venti sosia, Umberto Tozzi canta in tutte le lingue del mondo

Nel video, Al Bano con Michelle Hunziker

Una puntata, la seconda di Michelle Impossible che ospita i grandi vecchi leoni della musica italiana. Dopo la partenza con il botto con Renato Zero, altri due grandissimi nomi della musica italiana si sono messi a disposizione del one woman show di Michelle Hunziker.

Introdotto da una ventina di altri Al Bano di ogni foggia e provenienza portati in studio da una scatenata Katia Folles, Al Bano (the original) entra presentato dalla conduttrice come “il re del pop italiano nel mondo”, titolo che lui declina immediatamente, dicendo che lui, con le monarchie, non ha niente a che fare, “Niente re, al massimo imperatore”, scherza il leone di Cellino Sanmarco che poi inizia un bel duetto con Michelle Hunziker cantando le sue canzoni più note e, ovviamente scatena il pubblico e tutti gli Al Bani in studio. Il cantante pugliese chiude il tuo intervento con un pensiero a qualcosa a cui tiene molto.“Tu stamattina hai mangiato, e sai chi ha fatto sì che hai mangiato? I contadini e visto che io sono contadino vorrei dire allo stato italiano di aiutare i contadini”.

Dopo Al Bano è la volta di un altro grande nome della musica leggera italiana: Umberto Tozzi. Presentandolo Michelle Hunziker, incredula, svela al pubblico che il cantante di Gloria pensava di avere una brutta voce! Lo conferma lui stesso: “E’ vero: ho avuto coscienza tardi del fatto che la mia voce potesse emozionare, quando facevo i primi provini mi chiedevo come potesse interessare la mia voce.”

Poi la conduttrice fa un gioco con il suo ospite intonando l’iconico brano Ti Amo, in tutte le lingue del mondo! Un duetto speciale e divertente.

Il cantautore ricorda così il momento in cui gli è venuto in mente l’idea per un brano che è diventato famoso in tutto il globo:“Io ero a Torino a casa dei miei genitori, è arrivato questo giro di chitarra ed era quello giusto. Io venivo da un insuccesso con il disco “Donna amante mia”.

Alla domanda della conduttrice: “Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera?” Tozzi risponde “Ne ho tantissimi, ma i momenti più belli della mia vita sono quelli in cui sono nati i miei figli“, scatenando l’entusiastico commento di mamma-nonna Michelle: “Ma è proprio vero, anch’io la penso così, la nascita dei figli dei nipoti, io sono nonna sai?”

Poi una carrellata di grandi successi di Tozzi, per la gioia del pubblico in studio e a casa.