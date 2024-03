Michelle impossible, si parte con Andrea Bocelli (a cavallo) e la serenata "birichina" per la Hunziker

Un ingresso trionfale, un’aria tra le più belle della lirica italiana, un’esecuzione da standing ovation di un grande successo e infine una serenata alla padrona di casa. Michelle Impossible &Friends parte col botto grazie a un generoso Andrea Bocelli che non si risparmia per far decollare l’avvio della nuova stagione del varietà guidato da Michelle Hunziker nella serata del 6 marzo su Canale 5.

Dopo la sigla cantata e ballata dalla padrona di casa, l’introduzione di Andrea Pucci e Katia Follesa e il saluto alle voci fuori campo dei Gialappa’s si parte subito con la sfilata dei grandi ospiti che caratterizza il programma. Il primo “friend” di Michelle che arriva sul palco di Canale 5 è un pezzo da novanta, un artista amato in tutto il mondo e che fa un’entrata davvero inedita. Andrea Bocelli infatti, si presenta a cavallo di un candido destriero, e ci entra fino in studio. D’altronde, racconta, i cavalli sono, oltre alla musica la sua grande passione: “Da sempre, da quando avevo 7 anni”. Lo splendido cavallo che monta è motivo di orgoglio:” Caudillo è eccezionale, però mi ha anche disarcionato: è un cavallo che se sbagli ti punisce.” racconta, salutando il fidato amico a quattrozampe. Michelle Hunziker gli ricorda che ha dichiarato che da bambino sognava anche di fare il pugile: “Che sciocchezza ho fatto a dire questa cosa. E’ vero a un certo punto sognavo di fare il pugile, non avevo capito niente, il mio destino era un altro, pensa quante ne avrei prese!”.

Poi si passa al pezzo forte: la musica. Andrea Bocelli intona una famosa aria di Leoncavallo, Mattinata, e qui la Hunziker regala già la prima sorpresa al suo pubblico. Mentre il tenore canta, lei entra e lo accompagna con il volino. Poi, ancora ricordi, per esempio di Luciano Pavarotti,“Pavarotti mi è stato molto vicino, ho imparato tante cose da lui”, racconta con affetto Bocelli, e quelli dei faticosi esordi: ““La mia carriera è un fatto strano e anomalo, mia madre mi diceva, tu non farai mai niente perché non ti proponi, lei andava in giro con le cassette e tutti gli dicevano “è bravo ma…fa musica vecchia”, Io sono stato sempre controcorrente, un po’ fuori dal coro, io credo che devo girare il mondo non solo per cantare ma anche per diffondere i miei valori.” Fino al grande successo con la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Il Mare Calmo della Sera, che il cantante riesegue, guadagnandosi una standing ovation.

Michelle Hunziker, finita la canzone ha gli occhi lucidi, ma le sorprese non sono ancora finite e per lei arriva, da parte di Andrea Bocelli una serenata dedicata. Un omaggio che la conduttrice apprezza, ma che non manca di commentare con la sua spontaneità:“Non la dimenticherò mai più questa serenata, ma era birichina, dice: ‘una signora bionda che torna tra le lenzuola’, l’ho ascoltata bene eh”