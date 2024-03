Michelle Impossible, arriva Lorella Cuccarini: “Siamo due figlie di Pippo Baudo, due pippe!”

Nel video in alto, Lorella Cuccarini e Michelle Hunziker

Si parte con il rifacimento dell’iconica sigla del telefilm Fame, Saranno Famosi, dove la seconda ospite della prima puntata di Michelle Impossible & Friends, incarna l’inflessibile professoressa di danza, quella che scandisce il mitico discorso: “Volete il successo, la fama? Ma questo cose costano ed è qui che cominciate a pagare”. L’ospite in questione è Lorella Cuccarini che è anche lei una prof in una scuola di performing arts, la più ambita d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi, mentre la sua alunna che sogna il palcoscenico è incarnata dalla padrona di casa in body e scaldamuscoli anni’80.

Solo un assaggio di quello che verrà poi, perché se hai un ospite come Lorella Cuccarini, va da sé che, prima o poi, arriverà il numero che scatenerà la voglia di ballare e cantare a squarciagola. Dopo reciproci complimenti, con la conduttrice che si dice felicissima di ospitare “la più amata dagli italiani”, dicendole:“Tu sei stata la mia ispirazione”, l’ospite risponde sottolineando l’affinità che trova con Michelle Hunziker che continua: “Vogliamo anche bene alle stesse persone, Pippo Baudo per esempio, siamo due figlie di Pippo, due Pippe!” Lorella Cuccarini, sorride della battuta ma poi ‘riprende’ “Rispetto a Pippo Baudo siamo sicuramente due pippe…” Poi Michelle Hunziker dice che loro hanno in comune anche Antonio Ricci che diceva a lei:“Sei come Lorella, siete due precisine, cagamillimetri, volete sempre provare, e naturalmente parlando di Ricci mi vengono in mente le tue sigle, La Notte Vola per esempio”, e le due danno un assaggio dell’iconica sigla col maestro d’orchestra, tirato in mezzo dalle due.

Ma non finisce qui, perché Michelle Hunziker rivela che la Cuccarini l’ha chiamata chiedendole se le andasse di cantare una delle sue sigle con lei, un invito a nozze per la conduttrice di Mischelle Impossible. Spiega meglio Lorella Cuccarini:“Nel 2025 io festeggio 25 anni di carriera e quindi mi sto facendo un regalo sto raccogliendo le mie sigle con nuovi arrangiamenti e con le persone che mi piacciono e ce n’è una che secondo me è fatta apposta per te”, la sigla in questione è“Tutta matta” ed è, prevedibilmente, un trionfo di divertimento per il pubblico.