Michelle Impossible, Mika: “Sono talmente italiano…”, l’omaggio a Giorgio Gaber

Tutta l’energia, i colori e l’allegria di Mika hanno invaso lo studio di Michelle Impossible & Friends nella terza e ultima puntata dello show di Canale 5 in onda mercoledì 20 marzo in prima serata.

Il cantante è arrivato sfoderando subito un mix di alcuni dei suoi successi più famosi, e sul finale, a lui e al corpo di ballo, per eseguire Stardust, si unisce anche la conduttrice. Poi, a fine numero, la Hunziker si accomoda con il suo ospite sulle scale della scenografia, per scambiare quattro chiacchiere iniziando, anche con lui, con il chiedere da dove trova l’ispirazione per i suoi pezzi. Risponde il cantante:“Lo show, la musica, quello che facciamo sul palco, ma anche in cucina. Io ho due uffici in casa: uno dove c’è il pianoforte, l’altro è la cucina, anzi, il mio vero ufficio è la cucina, io cucino mentre sto lavorando, e faccio da mangiare per tutti quelli che lavorano con me”. E continua: “L’ispirazione la trovi ovunque come artista: al museo, ma anche al supermercato, ascoltando la gente. Io penso che come artisti siamo come quegli uccellini che rubano le cose che brillano, penso che abbiamo il diritto di rubare cose dalla vita delle persone. Siete avvisati: se mentre scegliete i pomodori mi vedete lì dietro di voi che cerco di ascoltare cosa dite, è perché vi sto rubando qualcosa”.

Michelle Hunziker gli fa poi i complimenti perché lui sa diverse lingue, ma quando è arrivato in Italia non si sentiva in imbarazzo se storpiava e storpia ancora le parole, come quando diceva: “Ho' choosato' questa canzone: perché ti butti, non ti frega niente,sei bravissimo”, ma qui la conduttrice viene smentita: “Non è che non mi frego, mi frega totalmente, massacrare una lingua non è la mia intenzione, choosare però dai, è molto più poetico. Se parlassimo tutti così avremmo tutti un po’ più di Celentano in noi!” Il punto è comunque il grande amore che Mika ha per l’Italia e, ispirandosi a un artista che ama, Giorgio Gaber, mette su con Michelle Hunziker un numero in cui spiegano perché si sentono italiani, ma in un omaggio ironico e affettuoso a ciò che ci caratterizza un po’ e anche a qualche stereotipo, come: “Io sono talmente italiano che quando l’aereo atterra, applaudo”, o anche “Io sono talmente italiana che a pranzo parlo della cena”, o ancora “Io sono talmente italiano che dopo mangiato aspetto quattro ore prima di fare il bagno”, fino a “Io sono talmente italiano che so che cosa vuol dire emigrare” e “Io sono talmente italiano che sogno di emigrare in Italia perché è il paese più bello del mondo”. L’ospitata di Mika si chiude poi con una coloratissima versione di Grace Kelly a cui partecipano, via video anche guest star come Gerry Scotti.