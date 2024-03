Michelle Impossibile & Friends, stasera la prima puntata: scaletta, ospiti e anticipazioni

Da stasera, mercoledì 6 marzo, arriva su Canale 5 in prima serata la terza edizione Michelle Impossible & Friends. Il one woman show di Michelle Hunziker torna sull'ammiraglia Mediaset come il grande varietà che tanto successo ha avuto nelle precedenti edizioni, contraddistinto da ospiti d'eccezione, performance artistiche sempre più "impossible", dall'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio. Michelle Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show che in uno studio rinnovato ospita grandi artisti italiani e internazionali coinvolti in esibizioni imprevedibili e corali.

Michelle Impossibile & Friends, gli ospiti di stasera

Nel primo appuntamento di stasera Michelle Hunziker ospiterà sul palco di Michelle Impossible & Friends Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Con lei nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Novità di questa edizione è "Lugano amara": la parodia della celebre serie turca "Terra amara" con un cast incredibile, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

Michelle Impossible & Friends è un programma di: Michelle Hunziker e Lucio Wilson; scritto con: Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia è affidata a Luigi Antonini.