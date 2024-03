Michelle Impossible, il geniale mush up per cuori infranti di Francesca Michielin e la soap Lugano Amara

Michelle impossible

Ironica e sempre bravissima nel suo ruolo di musicista, Francesca Michielin regala al pubblico di Michelle Impossible, uno dei momenti più divertenti della prima puntata dello show guidato da Michelle Hunziker andato in onda mercoledì 6 marzo su Canale 5.

Accompagnata dalla conduttrice e da Rocco Tanica al piano, la Michielin ha improvvisato un’irresistibile mush up di canzoni d’amore tristissime, dedicato a tutti i cuori infranti che nel momento di maggior crisi in quei brani malinconici in genere ci sguazzano.

Michelle Hunziker trova Francesca Michielin a discutere animatamente con Rocco Tanica sulle canzone d’amore, secondo la giovane cantante “l’amore è dappertutto, nella vita anche dei single”,quindi, partendo dalla propria esperienza di donne cornificate, ghostate e quant’altro, Michelle Hunziker suggerisce, per sostenere tutti i single che sono a casa a crogiolarsi nella loro sofferenza, di cantare le canzoni d’amore più tristi di sempre, come “omaggio catartico”. Quindi: “Per quella volta in cui l’hai chiamato alle otto e mezza di sera e ti risponde alle otto e mezza di mattina con ‘scusa sono crollato”, va benissimo una canzone di Adele, finita tra le lacrime da parte della conduttrice. La Michielin invece intona Sere Nere di Tiziano Ferro: “Per tutte le volte che dicevamo che eravamo andate a ballare e invece stavamo a casa a guardare i video dei gattini”, infine, per la ex che si dimenticava sempre i suoi compleanni, il maestro Rocco Tanica intona: “Pochi auguri a me”, mentre “Per quella volta in cui lui aveva 37.2 di febbre ha chiamato l’ambulanza”, Michelle Hunziker intona “La Cura”, mentre “Il coccodrillo come fa” è la dedica di Rocco Tanico per una ex che faceva sempre domande difficili. Per finire: “Per quell’anno a cui sono stata a 7 matrimoni e tutti senza open bar”, Francesca Michielin intona “All by my self”. Infine un brano “dedicato ad ogni singolo”, con strofe come “Ti regalo un dissing a San Valentino”, già un inno.

Poco dopo, sempre a ritmo di musica è Katia Follesa a scatenarsi, appesa all’iconica palla di Wrecking ball, proprio come l’allora scandalosa Miley Cyrus.

Per finire un segmento all’insegna delle risate, arriva anche la prima puntata dell’attesa Lugano Amara, la parodia della seguitissima soap turca Terra Amara, ambientata nel 1977 nella terra natia della conduttrice, che racconta l’amore tormentato di Lina e Sasà (entrambi provvisti di corposi baffoni, come i loro omologhi turchi). Ambientazione vintage invecchiata male, pause ad effetto, sguardi intensi, recitazione giusto un po’ macchinosa. Oltre ai due protagonisti c’è anche l’amica di lei (baffuta) ragazza di provincia con il sogno del cinema che vuole fare colpo sul regista “uncle Gerry”, e ovviamente l’altro pretendente della Lina, il Cereghetti. La puntata è piena di “colpi di scena” e infinite pause sottolineate da musiche di suspence, e si conclude con la Lina che sta per svelare un segreto su Uncle Gerry,ma per conoscerlo, come nella migliore tradizione delle telenovelas/soap bisognerà attendere la prossima puntata.