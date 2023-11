"Milly Carlucci ha speso una fortuna", il retroscena su Ballando con le stelle

Milly Carlucci su questa edizione di Ballando con le stelle ha puntato molto, moltissimo. Dopo l'anno scorso, in cui le polemiche e i problemi non sono mancati, la conduttrice ha voluto offrire al pubblico di Rai1 un cast i cui concorrenti sono stati attentamente selezionati tra giovani e meno giovani, scherzosi e seri...

E, secondo quanto scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica "Forse non tutti sanno che" sul settimanale Oggi, per ottenere queste stelle Milly avrebbe "speso una fortuna per i chachet dei concorrenti". Carlucci, inoltre, sarebbe "disposta a tutto pur di consolidare e incrementare gli ascolti di questa ultima edizione" e per questo starebbe puntando a un ballerino per una notte molto noto, ma anche molto costoso.

Carlucci starebbe corteggiando ormai da tempo Zlatan Ibrahimovic, 42 anni, ma al momento la trattativa non sembrerebbe essere ancora andata in porto. Il motivo? Il budget messo a disposizione dalla produzione. Il noto calciatore "non manifesta, al momento, alcun entusiasmo" poiché "la produzione della trasmissione non riuscirebbe a coprire la cifra per assoldare il campione". Chissà se la conduttrice troverà una soluzione.