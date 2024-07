Mio figlio, il film turco stasera in tv: trama e cast

Sospesa la programmazione della serie "La rosa della vendett" (tornerà sul piccolo schermo a settembre) il venerdì di Canale 5 resta comunque in terra turca e propone oggi, 19 luglio 2024, a partire dalle 21.20, il film "Mio figlio". La storia segue uno speciale rapporto padre-figlio e ha come interprete principale Kivanç Tatlitug, attualmente protagonista sulla stessa rete della soap opera "The Family".

"Mio figlio": trama e curiosità

La trama si concentra sulla vita di Ali, interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, un pescatore che dedica la sua esistenza al figlio Efe, interpretato dal giovane Alihan Türkdemir. Sebbene Ali veda in Efe l'unico motivo di speranza nella sua vita, Efe è diverso dagli altri bambini. Ha problemi di comunicazione, non ride né gioca come gli altri, e non reagisce ai suoni che sente. Il desiderio più grande di Ali è sapere che suo figlio lo capisce, un desiderio che lo spinge a tentare disperatamente di creare un legame con lui. La storia esplora la solitudine di Ali e il suo amore incondizionato per Efe, un amore che influenzerà profondamente la vita di entrambi. Ali, oltre a portare il peso dei ricordi dei suoi genitori e della donna che ha amato, lotta per far sì che Efe trovi il suo posto nel mondo.

Prodotto da Fırat Parlak e Koray Şahin, "Mio figlio" è stato acclamato in patria come uno dei film popolari, tra quelli di genere drammatico, più riusciti del 2018. Le riprese del film si sono svolte principalmente nella pittoresca e turistica città costiera di Kaş, in Antalya. Una baia incontaminata, situata a circa un'ora da Kaş, utilizzata come location principale con l'intento di donare ulteriore autenticità e bellezza naturale alle intense emozioni del film. Il lungometraggio vuole approfondire i temi dell'amore, della comprensione e della lotta di un padre per connettersi con il suo figlio speciale.

Cast e personaggi

Il cast del film, diretto da Bora Egemen, è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Kivanç Tatlitug (Ali)

Alihan Türkdemir (Efe)

Büsra Develi (Leyla)

Feridun Düzagaç (Müzisyen)

Sezai Aydin (Kamil)

Yücel Erten (Hasmet)

Cem Zeynel Kiliç (Murat)

Yildiz Kültür (Güner)

Alihan Türkdemir, il giovane talento che interpreta Efe, è nato a Istanbul nel 2009. Ha iniziato la sua carriera apparendo in spot pubblicitari e ha fatto il suo debutto in televisione nel 2014 con la serie "Serçe Sarayı". Ha anche recitato in "Muhteşem Yüzyıl Kösem" e nella serie "Evlat Kokusu" dove ha interpretato il personaggio di Çınar.

Dove vedere "Mio figlio" in tv e in streaming

Il film “Mio figlio" va in onda oggi, venerdì 19 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

