Miss Merkel, da stasera in tv la miniserie che immagina l'ex cancelliera in versione detective

"Miss Merkel" è una miniserie televisiva tedesca dove ogni episodio è in realtà un vero e proprio film indipendente, dalla durata di circa 90 minuti. La serie è basata sulla collana di libri "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi", scritta da David Safier e ha una intuizione a dir poco curiosa: trasformare l'ex cancelliera tedesca in una brillante detective.

La trama si sviluppa a partire dal ritiro di Angela Merkel dalla vita politica. Dopo aver concluso la sua lunga carriera come cancelliera, Angela si trasferisce nella tranquilla regione dell'Uckermark insieme a suo marito Joachim Sauer e alla sua fedele guardia del corpo Mike. Ma la tranquillità del pensionamento si rivela ben presto insoddisfacente e la protagonista comincia a sentirsi annoiata e senza un vero scopo.

Per combattere la noia, Angela decide di dedicarsi a una nuova attività: investigare su casi criminali locali. Questa scelta, però, non è ben accolta né dal marito né dalla guardia del corpo, che temono per la sua sicurezza. La Merkel inizia comunque a indagare su vari casi che dovrebbero essere risolti dal commissario locale, Hannemann. Quest'ultimo, però, è noto per la sua pigrizia e la sua tendenza a trascurare anche le più evidenti incongruenze nei casi che gli vengono assegnati. Durante le sue investigazioni, Angela fa amicizia con la dottoressa Radzinski, una patologa forense. A differenza del commissario Hannemann, la dottoressa è molto impressionata dalle capacità deduttive di Angela e apprezza le sue domande, puntuali e curiose. Nel corso della serie, Angela incontra anche Marie Horstmann, con la quale instaura un legame molto stretto. Angela diventa la madrina del figlio di Marie e la loro amicizia si rafforza. mentre Mike, la guardia del corpo, sviluppa un interesse romantico per Marie e i due iniziano una relazione.

Scritta da Stefan Cantz e diretta da Christoph Schnee, la prima puntata di "Miss Markle" ha come titolo "Morte al castello". Nel cast vediamo l'attrice Katharina Thalbach nel ruolo di Angela Merkel; Thorsten Merten come Joachim Sauer. E, ancora Tim Kalkhof è Mike; Sascha Nathan è Hannemann; Susanne Bredehoft è la Radzinski.