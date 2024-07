"Miss Merkel: Morte al cimitero", stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, venerdì 19 luglio 2024, dalle 21.20 su Rai 2, il secondo film della serie "Miss Merkel" che, mescolando elementi di mistero, umorismo e dramma, immagina l'ex cancelliera in versione detective. La serie di film, di produzione tedesca, è tratta dai romanzi di David Safier. Anche in questo secondo appuntamento l'indagine mette in luce le abilità investigative di Angela, ma anche la sua capacità di gestire situazioni complicate, sia a livello professionale che personale.

"Miss Markel: Morte al cimitero", le anticipazioni

La passione per le indagini si riaccende in Angela Merkel quando il suo carlino Helmut scopre il cadavere di un giardiniere nel cimitero di Klein-Freudenstadt, situato nella tranquilla regione dell'Uckermark. Questo evento inaspettato spinge l'ex cancelliera, suo marito Achim e la loro guardia del corpo Mike a lanciarsi immediatamente nelle indagini. Fin dall'inizio, emergono dettagli inquietanti: i principali sospettati del delitto appartengono a due famiglie di impresari funebri rivali, decise a proteggere un oscuro segreto. Durante le indagini, Angela viene affascinata da Kurt Kunkel, un uomo carismatico con una comune passione per Shakespeare. La loro affinità intellettuale complica ulteriormente la situazione, dato che non è solo un sospettato ma anche un alleato potenziale nelle indagini. Nel frattempo, Achim, il marito di Angela, diventa sempre più nervoso. Le preoccupazioni di Achim non sono solo legate alla sicurezza di Angela, ma anche alla possibilità che la loro vita privata possa essere influenzata dall'intensa vicinanza tra Angela e Kurt Kunkel. Nel corso delle indagini, Angela e il suo team scoprono che le famiglie di impresari funebri nascondono un segreto che risale a molti anni prima. Questo segreto non riguarda solo questioni di rivalità professionale, ma coinvolge anche eventi passati che potrebbero avere un legame con il recente omicidio. La rivelazione di questo segreto potrebbe svelare la vera identità dell'assassino e le motivazioni dietro il delitto. Sceneggiaturo da Anja Flade e David Safier e diretto da Torsten Wacker, il secondo film della serie "Miss Merkel", dal titolo "Morte al cimitero", vede nel cast l'attrice Katharina Thalbach nel ruolo di Angela Merkel; Thorsten Merten come Achim Sauer, Tim Kalkhof nel ruolo di Mike. E, ancora: Sven Martinek è Kurt Kunkel, Bernhard Schütz è Ralph Borscht, László Branko Breiding è Peter Kunkel.

Dove vedere Miss Merkel in tv e in streaming

Il secondo appuntamento con "Miss Merkel" è previsto per venerdì 19 luglio 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

