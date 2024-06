Bidoncini del trash, Ciao Darwin e Grande Fratello in classifica: i programmi TV bocciati e promossi dal Moige

Il Moige (Movimento Italiano Genitori) ha assegnato i Bidoncini del trash ai programmi TV peggiori della stagione 2023/2024, mettendo al primo posto in classifica Ciao Darwin. All'appello non manca inoltre il Grande Fratello, considerato di scarsa qualità. Scopriamo insieme le motivazioni che hanno portato il Moige a compiere determinate scelte, anche se, più o meno, non è difficile comprenderle.

I programmi TV peggiori della stagione 2023/2024

Partiamo subito con Ciao Darwin, tra i programmi TV più trash della stagione, a cui si criticano "le cattive abitudini": "Balletti, abiti succinti e inquadrature dettagliate, e soprattutto prolungate, servono solo per mettere in esposizione il corpo femminile e aumentare la libido dei telespettatori. L’intento giocoso e goliardico alla base del programma non è una giustificazione valida di fronte a questa tendenza fastidiosa, ancora di più in un periodo storico in cui si combattono battaglie a supporto delle donne". Non solo, perché se è vero che Paolo Bonolis sa fare il suo lavoro, è anche vero che spesso come conduttore "viene 'utilizzato' per ridicolizzare i difetti dei concorrenti o per dubbie battute e doppi sensi piccanti. Non è educativo e appare sempre più fuori moda", conclude il Moige.

Al Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, e a La Pupa e il Secchione di Enrico Papi, invece, va la "Faccetta triste". Il motivo? Sono considerati "programmi di qualità piuttosto scadente, con elementi di criticità". Bocciate anche diverse fiction, tra cui Maria Corleone di Mediaset, in quanto "troppo simile a Rosy Abate" e "valori importanti come legalità e famiglia vengono ripetutamente sminuiti dal comportamento dei protagonisti"; e Un professore 2 di Rai, perché il protagonista (Alessandro Gassmann) "come padre e compagno risulta estremamente disfunzionale così come tutte le figure genitoriali presenti nella serie". Non manca poi Unica, il documentario Netflix sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: "Valori importanti come amore e famiglia ne escono distrutti", si legge tra le critiche del Moige.

E i promossi?

Il Premio Moige, ovvero la "classificazione più alta, che indica un programma qualitativamente significativo", va a diversi programmi televisivi. In casa Rai va a Dalla Strada al Palco, Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Il Giro del Mondo in 80 Giorni, La Luce nella Masseria, Per un Nuovo Domani e Rischiatutto 70. Per quanto riguarda Mediaset, invece, il riconoscimento va a I Fantastici 5, I Viaggi del Cuore e Quando il Fiume Incontra il Mare . Parabole di Vita. Tra i premiati ci sono In Altre Parole (La7), MasterChef (Sky) e Toy Inventor - Inventori in Gioco (Real Time). Infine, Italia on the Road (Rai Play) e One Piece (Netflix).