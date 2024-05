Monica Setta e la gaffe con Gino Cecchettin, poi spiega: "Non l'ho tagliata apposta"

"Cara Giulia" è il libro che Gino Cecchettin ha scritto per ricordare sua figlia - uccisa dall'ex fidanzato a novembre 2023 - e per salvare altre ragazze che si trovano in relazioni tossiche. Monica Setta lo ha ospitato a Generazione Z per parlarne, ripercorrendo insieme a lui la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Parlando di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia, la conduttrice ha incalzato il signor Cecchettin: "Lei ha detto che a un certo punto pensava anche di vendicarsi". Il papà di Giulia, che fin dall'inizio di questa triste vicenda ha dimostrato grande garbo e compostezza tutte le volte in cui si è parlato del 22enne - soprattutto per rispetto della famiglia del ragazzo - è rimasto spiazzato e l'ha guardata stupito. "Non l'ha mai detto? Non lo ha mai pensato?" ha chiesto la giornalista, e Gino Cecchettin ha ribadito: "Non l'ho mai pensato e mai detto".

A rilanciare la gaffe sui social è stato il giornalista Niccolo Fabbri di TvBlog, a cui Monica Setta ha prontamente risposto: "Gino ha spiegato che era uscito un pezzo sui giornali locali che diceva questo. Non l'ho tagliato volutamente perché faceva riferimento a pezzi di cronaca locale". Dunque tutto rientrato.