Morgan fuori da X Factor: l'annuncio ufficiale

Morgan è fuori da X Factor. L'annuncio ufficiale è arrivato sui social poco fa, dopo giorni di indiscrezioni sulla decisione di mantenere i rapporti con il giudice del talent di Sky protagonista di discussi episodi nell'ultima puntata.

"Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice", si legge nel comunicato: "Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato", conclude la nota.

Morgan e le liti con Ambra, Fedez e Francesca Michielin

Il comunicato con cui è stata ufficializzata la fine del rapporto contrattuale tra Morgan e la produzione del programma di Sky segue i discussi atteggiamenti del giudice nell'ultima diretta di giovedì 16 novembre quando, dopo aver provocato Francesca Michielin su Ivan Graziani ("Ti aspetta di là. Sta parlando con Annalisa", le ha detto adducendo alla gaffe sulla morte del cantautore), si è anche rivolto a Fedez dandogli del "troppo depresso". Poi lui si era giustificato in un video pubblicato dopo la puntata: "Io offensivo no, rispetto chi ha questa sofferenza. Fedez non volevo offenderti, non è nel mio spirito" aveva detto, ma il suo nome era tornato ad emergere anche nel corso della giornata per via di un fuorionda che lo mostrava litigare animatamente con Ambra. Oggi la decisione di licenziare il cantautore che, al momento, non ha ancora commentato l'accaduto. L'ultimo post Instagram risale a qualche ora fa: "Morgan: cosa significa occuparsi di canzoni? Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di “formalizzazione”, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato", ha scritto.