X Factor, Morgan si fa perdonare da Sky e resta: "Ho devoluto metà del cachet"

Morgan ci sarà nella giuria della nuova edizione di X Factor, al via giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Il musicista era finito al centro di una bufera dopo alcune frasi omofobe pronunciate a un concerto a Selinunte, settimane fa.

Le scuse non erano bastate e in molti chiedevano la sua esclusione dal talent. Così Morgan è passato ai fatti e ha deciso di devolvere metà del suo cachet a Casa Arcobaleno, associazione che sostiene ragazzi e ragazze rifiutati dalle famiglie per aver fatto coming out. "Quel concerto è stato un momento difficile, dove si è creata una dinamica complessa. Ho generato un errore linguistico" ha detto oggi in conferenza stampa, aggiungendo: "Le parole sono molto importanti e possono essere delle armi pesanti, per questo ho voluto fare un gesto concreto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse".

Scuse accettate da Sky, che ha ribadito la condanna contro ogni manifestazione di omofobia e sottolineato il suo impegno sul fronte dell'inclusione. La cifra non è stata svelata ma è stata definita "consistente". Morgan ha infine spiegato che "la donazione servirà a ristrutturare 4 appartamenti che verrano destinati all'accoglienza di ragazzi cacciati dalle loro famiglie per le loro scelte sessuali".