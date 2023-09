Morgane - Detective geniale 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, la terza stagione di "Morgane - Detective geniale" torna oggi, 26 settembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con due nuovi episodi. La protagonista deve risolvere i casi della giovane rapper Naima e quello di un uomo, Yves Desfard. Finita a letto con Thimothée, è assalita da diversi dubbi.

Morgane - Detective geniale 3: anticipazioni 26 settembre

La scorsa settimana, con il primo appuntamento stagionale, abbiamo visto Morgane alle prese con patimenti sentimentali (Karadec ha deciso di stare accanto a Roxane, uscita dal coma) e con equivoci paradossali: accisata di omicidio, la "detective per caso" ha poi chiarito la sua posizione, per poi fare ritorno alla stazione di polizia. L'ineffabile Morgane è adesso indaffarata con altri due casi di omicidio, ma la sfera sentimentale la metterà di fronte davanti a complicate scelte.

Il primo episodio di oggi ha come titolo "Fuso orario" e mette al centro della scena l'omicidio della diciannovenne Naima, una cantante rap trovata senza vita. Intraprese le indagini, si scopre che la giovane aveva qualcosa da nascondere: portava infatti avanti una doppia vita e il padre addirittura non era a conoscenza dell'attività musicale della figlia. Morgane capisce che gli indizi potrebbero celarsi nei testi dei brani scritti dalla giovane. Nel frattempo Roxane comunica a Karadec di avere ottenuto un posto presso l’IGPN di Parigi.

Il secondo episodio della serata è "La legge di Benord". Morgane trascorre la notte con Thimothée, ma non ha molto tempo per rilassarsi: al risveglio viene infatti chiamata d'urgenza sulla scena del crimine. A essere trovato senza vita è Yvan Desfard, che giace sul ciglio di una strada. La protagonista da una parte indaga sulle attività sospette di un ashram, dall'altra manifesta dubbi sulla relazione con Thimothée. Ma i guai non finiscono qui: sua figlia Chloé infetta tutta la Stazione di Polizia. Dopo la partenza di Roxane per Parigi, Morgane riprende ad avere un buon dialogo con Karadec.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 3

La seconda puntata stagionale di "Morgane – Detective geniale" va in onda martedì 26 settembre 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.