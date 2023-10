Morgane - Detective geniale 3, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, 3 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 due nuovi episodi di "Morgane - Detective geniale", il quinto e il sesto della terza stagione della serie. Mentre il cuore di Morgane è diviso tra Thimothée e Karadec, due nuovi omicidi obbligano la protagonista e l'intera squadra di polizia a indagare.

Morgane - Detective geniale 3: anticipazioni 3 ottobre

Il primo episodio della serata ha come titolo "Relazioni pericolose". Quando Morgane e Thimothée si risvegliano nuovamente l'una accanto all'altro vengono chiamati sulla scena di un crimine: ad essere trovata senza vita è una donna sulle rive di un canale. Un ulteriore bacio tra Morgane e Thimothée è intercettato da Karadec, ma non c'è molto tempo da perdere e bisogna attivarsi per il lavoro. La protagonista scopre che la donna morta è Adèle Mercier, una casalinga dalla vita apparentemente tranquilla: chi avrebbe mai potuto farle del male? Eppure qualcuno le ha sparato esattamente in mezzo agli occhi. Durante le indagini Morgane fa una scoperta incredibile: la vittima apparteneva a una gang criminale. A questo punto bisogna capire chi davvero fosse Adèle Mercier. Complicate indagini a parte, il rapporto tra Morgane e Karadec diventa sempre più difficile, mentre quest'ultimo chiede a Roxane di andare a vivere insieme. Lo stesso Thimothée deve ragionare sul futuro della sua storia con Morgane.

Il titolo del secondo episodio della serata è "Il rasoio di Occam". Morgane e i suoi figli trovano delle mazzette di denaro dietro la loro lavastoviglie. La speranza di Eliott e Théa è quella che la madre voglia tenersi i soldi, ma in tal caso la denuncia sarebbe esclusa. Anche in questo episodio non manca un misterioso omicidio: nell’aula magna di un’università una donna viene trovata senza vita, accoltellata con un bisturi d’argento: Thimothée coglie la palla al balzo e approfitta della situazione per un vantaggio personale. Il nome della vittima è Salomé Rousseau, di soli diciannove anni. I primi risultati delle indagini sono grotteschi e anche un po' spaventosi: gli indizi dicono che la vittima sarebbe stata un vampiro. Morgane ovviamente non è soddisfatta di questa risposta e vuole a tutti i costi trovare una spiegazione sensata alla strana vicenda.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 3

La terza puntata stagionale di "Morgane – Detective geniale" va in onda martedì 3 ottobre 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.