Morgane - Detective geniale 3: anticipazioni, trama, cast, quante puntate sono

A partire da oggi, martedì 19 settembre 2023, dalle 21.25, Rai 1 trasmette la terza stagione della serie televisiva frano-belga "Morgane - Detective geniale", interpretata da Audrey Fleurot. Tra giallo, commedia e patimenti di carattere sentimentale la protagonista dovrà affrontare più di un grattacapo e, addirittura, sarà sospettata di omicidio.

Morgane - Detective geniale 3: trama anticipazioni

Al termine della seconda stagione abbiamo visto Morgane strappare un bacio all’ispettore Karadec; al contempo, la scoperta che Romain, il suo compagno scomparso ben quindici anni prima e ritenuto morto, vive in Inghilterra in compagnia di una donna, ha rimescolato le carte. Se consideriamo poi che Roxane Ascher, la compagna di Karadec, è uscita dal coma, si capisce bene che riuscendo poi a superare il coma.

Ritroviamo nella terza stagione una Morgane affranta per il comportamento di Roxane: l'uomo non ha intanzione di rompere con Roxane e, totalmente sconsolata, Morgane lascia la Polizia e riprende il suo vecchio lavoro come addetta alle pulizie. Tuttavia, come di consueto non riesce a stare ferma e a causa di un malinteso sarà arrestata per omicidio. Ad aiutarla saranno i suoi ex colleghi e la detective geniale non potrà che rientrare in polizia.

Cast e personaggi

Audrey Fleurot (interpreta Morgane Alvaro)

Mehdi Nebbou (Adam Karadec)

Bruno Sanches (Gilles Vandraud)

Marie Denarnaud (Céline Hazan)

Bérangère McNeese (Daphné Forestier)

Cypriane Gardin (Théa Alvaro)

Noé Vandevoorde (Eliott Alvaro)

Clotilde Hesme (Roxane Ascher)

Jérémy Lewin (Thimothée) - New Entry

Rufus (Henri)

Cédric Chevalme (Ludovic Mulier)

Morgane - Detective Geniale 2: quante puntate sono

"Morgane - Detective geniale 3" è - come le due precedenti stagioni - formata da un totale di otto episodi, trasmessi da Rai 1 nel corso di quattro prime serate (prevista dunque la messa in onda di due episodi per volta). Il calendario è così strutturato:

Prima puntata (primo e secondo episodio) - in onda martedì 19 settembre dalle 21.25

Seconda puntata (terzo e quarto episodio) – in onda martedì 26 settembre dalle 21.25

Terza puntata (quinto e sesto episodio) - in onda martedì 3 ottobre dalle 21.25

Quarta puntata (settimo e ottavo episodio) - in onda martedì 10 ottobre dalle 21.25

Dove vedere Morgane - Detective geniale 3

La terza stagione di "Morgane – Detective geniale" andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1 a partire da oggi, martedì 19 settembre 2023, a partire dalle 21.25. Tutti gli episodi della terza stagione saranno resi disponibili anche in streaming - live e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.