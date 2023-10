Morgane - Detective geniale 3, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 11 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, vanno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione di "Morgane - Detective geniale". L'incidente di Mestre ha modificato il piano originale della rete e martedì 2 ottobre è stato trasmesso un solo episodio della serie franco-belga: il secondo (nonché sesto stagionale), dal titolo "Il rasoio di Occam", e stato recuperato ieri in prima serata. I due episodi finali, inizialmente previsti proprio per la giornata di ieri, sono così slittati ad oggi, con annesso rinvio alla prossima settimana del film "House of Gucci".

Morgane - Detective geniale 3: anticipazioni 11 ottobre

Il primo episodio della serata ha come titolo "Fuk, Luk e Sau". Serge, il padre di Morgane, rimane ferito da un proiettile che lo colpisce alla gamba e, in un momento di debolezza, rivela di avere debiti con un poco raccomandabile gruppo di motociclisti. Determinato a recuperare il denaro che aveva segretamente nascosto dietro la vecchia lavatrice di casa, Serge si rende conto con sgomento che la figlia Morgane e i suoi nipoti lo hanno già speso, mettendo in seria crisi la sua già precaria situazione finanziaria. Nel frattempo la protagonista si trova nuovamente coinvolta in una scena del crimine. In questa occasione, deve indagare sulla misteriosa morte di Samir Masmoudi, che si era travestito da coniglio durante l'addio al celibato del suo amico, Will Zaho. Per condurre un'indagine approfondita sull'omicidio, Morgane adotta una copertura sotto mentite spoglie, assumendo il ruolo di una wedding planner per infiltrarsi meglio nell'ambiente e scoprire la verità dietro questa strana morte.

Il secondo episodio della serata - e ultimo della terza stagione - è "Kikeriki". Morgane e Karadec si addentrano nelle intricate vicende legate all'omicidio del proprietario di una gioielleria. Sul luogo del crimine, Morgane resta sbigottita nel riconoscere alcuni gioielli che erano stati precedentemente rubati da suo padre Serge. A complicare ulteriormente la situazione, emerge un inquietante collegamento tra la vittima e il misterioso motociclista a cui Serge deve una somma considerevole di denaro. Morgane si trova così costretta a ingannare i suoi stessi colleghi e, cosa per lei ancora più complicata, mentire a Karadec per proteggere se stessa e suo padre da ogni possibile coinvolgimento nelle indagini, temendo che le indagini possano gettare una cattiva luce sulla sua famiglia.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 3

L'ultima puntata stagionale di "Morgane – Detective geniale" va in onda mercoledì 11 ottobre 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.