È morta Maria Rita Viaggi, storica "signorina buonasera" Rai

Ogni giorno raccontava il palinsesto televisivo agli italiani e nei loro ricordi vivrà per sempre. È morta in queste ore Maria Rita Viaggi, ex annunciatrice e "signorina buonasera" della Rai. Il decesso è avvenuto nella sua città d'origine, Grosseto, dove Viaggi si era ritirata dopo una vita professionale vissuta a Roma. Il prossimo 12 novembre 2024 avrebbe compiuto 70 anni.

Quando è stata colta il malore, l'ex annunciatrice si trovava in casa col marito, l'ex segretario generale della provincia di Grosseto Vincenzo Gerghi. Sul posto sono arrivati presto i soccorsi ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili.

Classe 1954, Viaggi iniziò la sua carriera come annunciatrice nelle emittenti locali. Il suo volto resterà per sempre legato al servizio pubblico. Impossibile dimenticarla, poiché gli appuntamenti con le cosiddette "signorine buonasera" erano quotidiani, seppure oggi questa figura non esiste più: Maria Rita, in particolare, annunciava le previsioni meteo regionali dopo i telegiornali regionali. A confermare la sua iconicità sul piccolo schermo c'è stato il coinvolgimento, nel 2004, al Gran Galà per i 50 anni della tv di Stato, condotto da Pippo Baudo che per l'occasione volle intorno a sé altre colleghe.

Ma la carriera di Maria Rita ha anche spaziato. È stata anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco. Esperta di teologia e di storia delle religioni inoltre, Maria Rita Viaggi scrisse una sua canzone, La pupilla di Dio, con cui aprì la diretta del tradizionale omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di piazza di Spagna, a Roma, l'8 dicembre 2002.

È morta Maria Rita Viaggi per 20 anni è stata la “ Signorina Buonasera “ della Rai . pic.twitter.com/6PvfS1YyBh — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) July 3, 2024

