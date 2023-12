È morta a 42 anni Daniela Costa, attrice di "Paso Adelante"

È morta Daniela Costa, attrice spagnola di soli 42 anni divenuta popolare anche in Italia grazie alla serie tv spagnola Paso Adelante, serie tv spagnola trasmessa su Italia 1 nei primi anni 2000. La notizia della sua prematura scomparsa è stata confermata dal collega e amico Miguel Angel Munoz, con cui Costa aveva condiviso il set di Paso Adelante, appunto, ma anche in altre serie come I Miei Adorabili Vicini e La Sindrome di Ulisse.

"Non posso crederci - ha scritto su X l'attore, "Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme MAV ("I miei adorabili vicini")... Riposa in pace Daniela". Tantissimi i messaggi di affetto per l'attrice, nata a Barcellona e già da giovanissima appassionata di recitazione, in tv, ma anche in cinema e teatro. Al momento non si conoscono le cause della sua morte.