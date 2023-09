Morta a 51 anni Ketty Roselli, attrice e volto di "Centovetrine": il dolore dei colleghi

È morta a Roma Ketty Roselli, l'attrice, cantante e ballerina - volto di tv, cinema e soprattutto teatro con una lunga carriera nei musical - aveva 51 anni. L'annuncio in un messaggio sull'account Instagram dell'artista. "Ketty si legge - è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose".

"Questa era Ketty - si legge ancora - la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro". Poi le indicazioni sui funerali, che si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi di Roma, lunedì 2 ottobre alle ore 11:00.

Il dolore del mondo dello spettacolo

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del regista, attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno: "Addio Ketty Roselli - scrive - ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare". Al messaggio del regista si aggiungono i commenti di attori e showgirl, increduli e addolorati dalla scomparsa della collega. Il "ciao Ketty" di Laura Freddi, il "mi dispiace" di Vittoria Belvedere, il saluto di Matilde Brandi: "Ciao Ketty ci siamo conosciute tanti anni fa eri anche una bravissima ballerina", scrive. Quindi l'addio di Stefano Fresi con il post "buon viaggio Ketty". Incredula Flora Canto: "Senza parole.. solo un grande dolore..ciao Ketty.."