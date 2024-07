Morta Maria Rita Viaggi, il dolore della sorella: "Stavi lottando tanto con coraggio"

Maria Rita Viaggi, storica "signorina buonasera" della Rai, è morta nelle scorse ore a Grosseto, dove viveva con il marito Vincenzo Gerghi, ex segretario generale della provincia di Grosseto, a causa di un malore. La notizia della scomparsa della nota annunciatrice ha suscitato le reazioni dispiaciute di quanti ricordano il modo gentile di entrare nelle case degli italiani, ma anche, soprattutto, dei famigliari, segnati dal dolore di una perdita così grande. Tra loro la sorella Elisabetta che su Facebook ha dedicato un messaggio alla sorella.

"Carissima Mariarita, non ci voglio ancora credere, ci hai lasciati ma qui resta il tuo grande cuore che continuerà a vivere intorno a me e a nostro fratello Carlo Andrea (Antonio)", si legge in un post che affianca alcune immagini di Viaggi in tv: "La tua vita ci ha riempiti di tanta allegria e abbiamo vissuto insieme tante belle storie da Grosseto a Roma e a Capri e infine a Grosseto. Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio fino alla fine… Spero che ora sarai felice nel Cielo insieme a mamma e a papà e al tuo gatto. Domattina ti raggiungeremo a Grosseto dove riposerai con loro. Ciao Rita".

A causare il decesso di Maria Rita Viaggi che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 novembre è stato un malore che l'ha colta mentre si trovava in casa con il marito. Il prossimo 12 novembre Viaggi avrebbe compiuto 70 anni. I funerali si terrano sabato 6 Luglio ore 11.00 presso il Duomo di Grosseto in Piazza Dante.

