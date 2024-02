È morta la scrittrice Maria Venturi, dai suoi libri sono nate le fiction tv "Incantesimo" e "Orgoglio"

È morta nella sua casa di Brescia a 90 anni la giornalista e scrittrice Maria Venturi, nota autrice di romanzi e sceneggiatrice di successo di serie televisive (spesso tratte dai suoi libri) quali "Incantesimo" (1998-2008) e "Butta la luna" (2006-09). Brillante la carriera giornalistica che l'ha portata a dirigere i settimanali "Novella 2000" (1979-81) e "Anna" (1981-86), dove curava seguitissime rubriche di 'posta del cuore' che la resero una confidente per le sue lettrici. Ha anche tenuto una rubrica di critica televisiva sul settimanale "Oggi" e collaborato con "Il Messaggero" di Roma.

Maria Venturi ha pubblicato numerosi libri con Rizzoli: da Storia d’amore (1984) a Mia per sempre, 1996, da cui è stato tratto un film in due puntate trasmesso su Rai 1; e ancora Il rumore dei ricordi (1997), La bambina perduta (2005). Il suo romanzo più recente è Tanto cielo per niente (HarperCollins Italia, 2018), mentre per Solferino era uscito nel 2019 il libro dei consigli "Cuore matto. I mantra per una relazione felice". E di "Storia d’amore" il regista Duccio Tessari ne acquistò i diritti creando nel 1987 una miniserie televisiva interpretata da Margherita Buy. Da qui si aprirono per lei le porte della fiction e altri tre romanzi che diventeranno serie di successo: "La storia spezzata" (1992), "La moglie nella cornice" (1992), "Il cielo non cade mai" (1993). Nel 1998 Venturi creò il soggetto di "Incantesimo", serie tv che curerà con gli sceneggiatori Gianfranco Clerici e Daniele Stroppa per dieci stagioni e dal quale verrà tratto l'omonimo romanzo: trasmessa in prima visione tra il 1998 e il 2008 su Rai Due e su Rai Uno, era basata sulle vicende della Clinica Life di Roma e sulle storie sentimentali dei medici, infermieri e avvocati che in essa lavoravano. "Orgoglio" (2004) è stata un'altra lunga serialità di grande successo prodotta per la Titanus di Goffredo Lombardo: la prima parte superò i 13 milioni di telespettatori. "Butta la luna" (2006) e "Paura di amare" (2010) sono state le sue ultime fiction. Venturi era sposata con Andrea Mariani e madre di due figlie gemelle.