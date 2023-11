È morto Andrea Iovino, attore di Made in Sud e fratello di Giovannino di Tu sì que vales

È morto a 38 anni Andrea Iovino, attore napoletano molto popolare al grande pubblico per aver partecipato al programma comico Made in Sud. Attivo anche in teatro, Iovino lo scorso anno aveva preso parte allo spettacolo Masaniello Revolution del cantautore partenopeo Sal Da Vinci in scena al teatro Augusteo di Napoli, mentre al cinema è ricordato per l'apparizione nel Pinocchio di Garrone. Non sono state rese note le cause del decesso del cabarettista.

Fratello del disturbatore Giovannino di Tu si que vales, Iovino sul manifesto funebre che ne annuncia la morte viene ricordato come "Uomo onesto e giusto". I funerali sono previsti oggi, lunedì 6 novembre a Nola, sua città d'origine. Insieme al fratello, Andrea ha inoltre fatto parte della compagnia teatrale "Pipariello" di Nola. In tantissimi sui social hanno lasciato messaggi di cordoglio, ricordando la sua simpatia contagiosa e la grande passione per il teatro.