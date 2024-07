È morto a 30 anni l'attore Mike Heslin

È morto a 30 anni Mike Heslin, attore noto per aver partecipato alla serie tv thriller Operazione Speciale: Lioness, rilasciata nel 2023. Ad annunciare la scomparsa di Helsin è stato il marito Scotty Dynamo che in un lungo post su Instagram ha scritto che il decesso è avvenuto "per un evento cardiaco inaspettato dopo una settimana di battaglia in ospedale". E ancora: "Michael era giovane, in perfetta salute, e i medici non hanno spiegazioni per quello che è successo".

"I medici non hanno spiegazioni per quello che è successo"

La morte di Helsin risale al 2 luglio scorso, fa sapere Dynamo nel post che raccoglie alcune foto del marito e di loro insieme: "Mio marito, migliore amico e anima gemella Mike Helsin è deceduto per un evento cardiaco inaspettato dopo una settimana di battaglia in ospedale. Michael era giovane, in perfetta salute, e i medici non hanno spiegazioni per quello che è successo", si legge.

"Michael era brillante, altruista, talentuoso e un angelo custode della vita reale" scrive ancora Scott esprimendo tutto il dolore per la gravissima perdita: "Mi ha portato da solo attraverso diversi cicli di cancro. Era la prima persona con cui tutti avrebbero chiamato per condividere buone notizie, ed era la persona perfetta da chiamare se avevano bisogno di una spalla su cui appoggiarsi o di un consiglio migliore. Era davvero l'uomo più dolce, premuroso e amorevole sulla terra, e ha tirato fuori il meglio in assoluto in chiunque abbia avuto il piacere di incrociarlo. Ha attraversato la vita con tanta facilità e sicurezza, e ha trasformato tutti quelli che lo circondavano in una versione migliore di se stessi. Non importa quanto le cose diventassero difficili, sapevamo che non c'era nulla che non potessimo superare con Mike al nostro angolo". Poi la conclusione che è un messaggio rivolto a Mike: "Michael, incontrarti è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Tu sei il mio mondo. Tu sei tutto per me. Quando ti ho sentito fare il tuo ultimo respiro, il mio cuore si è frantumato in mille pezzi. Se avessi il potere di scambiare il posto con te, lo farei in un attimo. Ma lo prenderò un giorno alla volta come mi hai sempre detto, e vivrò ogni giorno in tuo onore" si legge nel post dove si aggiunge che gli organi del marito saranno donati: "Mi porta pace sapere che, attraverso il tuo desiderio di essere donatore, hai donato la vita a quattro famiglie diverse"

La carriera di Mike Heslin

Oltre alla serie tv thriller Operazione Speciale: Lioness, Mike Heslin aveva recitato in diverse produzioni come In Their Shoes: A Journey to Homelessness, The Influencers, House Sitting, I Love You… But I Lied, Younger e 7 Deadly Sins. Nel 2023, inoltre, aveva preso parte alle riprese della commedia romantica The Holiday Proposal Plan e al film per la tv del 2020 Boy*Friends. Heslin e Dynamo stavano insieme dal 2018 ma si erano sposati solo lo scorso anno. "Mancavano 4 mesi al nostro primo anniversario di matrimonio", ha aggiunto Dynamo nel post Instagram: "Solo una settimana fa, parlavamo dei nomi preferiti per i nostri futuri figli".

