È morto a 35 anni Evan Ellingson, attore di CSI "Miami" e "24"

È morto Evan Ellingson, ex attore bambino diventato famoso grazie ai suoi ruoli nelle serie tv "24" e "CSI: Miami". Secondo quanto riferisce la Cnn, Ellingson è stato trovato senza vita nella camera da letto di una casa nella città di Fontana, a circa un'ora a est della contea di Los Angeles. La causa della morte non è stata ancora rilasciata. A Tmz il padre dell'attore, Michael Ellingson, ha spiegato che il figlio si trovava in una struttura per il recupero da dipendenze avendo avuto in passato problemi legati alla droga. Negli ultimi tempi, tuttavia, stava migliorando. L'attore aveva 35 anni e lascia una figlia, Brooklyn Ellingson, nata nel 2008.

Evan Ellingson ha esordito nel mondo dello spettacolo con la serie "MADtv", a cui sono seguiti ruoli in "Titus" e "Selvaggi", per i quali è stato candidato agli Young Artist Award per la sua interpretazione. Tra gli altri ruoli si ricordano anche quelli in "General Hospital", "Bones", "Boys Life" e "State of Mind", ma è stato soprattutto grazie al ruolo nella serie "CSI: Miami" che Evan Ellingson è diventato popolare con il personaggio di Kyle Harmon, il figlio del tenente Horatio Caine. Nella serie "24", invece, Ellingson ha interpretato il personaggio di Josh Bauer, nipote di Jack Bauer. "La mia infanzia è stata bella", confidò Ellingson in un'intervista del 2009: "Ero impegnato a fare le cose che amo. Non ho avuto rimpianti perché ho scoperto presto la mia passione per la recitazione".