È morto Giovanni Bagassi, ex attore bambino che recitò con Pozzetto e Terence Hill

È morto questa mattina, a 50 anni, Giovanni Bagassi, ex attore bambino dai capelli rossi e ricci e gli occhi azzurri che negli anni Ottanta aveva avuto grande notorietà per alcuni ruoli in film e pubblicità. L'uomo era nato e viveva a Piacenza dove lavorava come dipendente per una multisala cittadina e da tempo soffriva di una malattia.

Giovanni Bagassi aveva recitato accanto a importanti attori in alcune commedie all'italiana di successo di quegli anni, come "È arrivato mio fratello" con Renato Pozzetto, "Acapulco prima spiaggia a sinistra" con Gigi Sammarchi e Andrea Roncato e nella versione del 1983 di "Don Camillo" con Terence Hill. Altre sue interpretazioni sono state come modello in diversi spot di metà e fine anni Ottanta, come quella dell'Ovomaltina, di Benetton o Kodak.