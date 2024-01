È morto il giudice di Forum Francesco Riccio

È morto Francesco Riccio, giudice di Forum per quattro stagioni, dal 2008 al 2012. A dare il triste annuncio i profili social della trasmissione condotta da Barbara Palombelli. "Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012", si legge a corredo della foto del professionista: "Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità". Tanti i messaggi di cordoglio da parte del pubblico che ricorda con stima Riccio a lungo parte della grande famiglia del programma andato in onda per la prima volta nel 1985.

Nel ruolo di giudice di Forum si sono avvicendati grandi personalità come Santi Licheri, Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato, Luigi Di Majo, Giovanni Flauti, Nino Marazzita, Maria Giovanna Ruo fino ai più recenti Francesco Foti, Gianfranco D'Aietti, Simona Napolitani, Melita Cavallo e Bartolo Antoniolli. Alla conduzione del programma si sono alternate nel corso degli anni Catherine Spaak, Rita dalla Chiesa, Paola Perego, Barbara Palombelli.