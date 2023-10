Morto Tommaso Accardo, storica spalla di Fiorello: il messaggio dello showman

"Ciao Tommasino". Così Fiorello su Twitter saluta Tommaso Accardo, sua spalla in numerosi spot pubblicitari nei primi anni 2000 e nel programma "Stasera pago io". Fu lui a scoprirlo e a trascinarlo in tv, dove il pubblico lo ha apprezzato per anni.

L'attore, 84 anni, è morto a Mentana, paese in provincia di Roma in cui viveva. Nel 2008 la sua ultima apparizione in tv, sempre accanto a Rosario Fiorello, in una puntata di "Viva Radio2... minuti". Siciliano, nato in provincia di Trapani, ha recitato anche in alcuni film, tra cui "Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone" del 1985 con Gigi e Andrea, e ha partecipato ad alcune serie tv, comprese 3 puntate di "Boris" nel 2008.

"Lo abbiamo amato" si legge sui social, tra i tanti messaggi di affetto sotto al post di Fiorello, e non mancano vecchi sketch in cui sono insieme a "Stasera pago io", trasmissione che segnò il suo esordio televisivo.