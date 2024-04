Mussolini il capobanda, stasera in tv lo speciale di Aldo Cazzullo: le anticipazioni

Attraverso storie e parole, immagini e lettere, musica e canzoni, con lo Speciale 25 aprile dal titolo “Mussolini il capobanda” - in onda oggi su La7 dalle 21.15 - Aldo Cazzullo farà capire perché dobbiamo vergognarci del fascismo ed essere orgogliosi dei resistenti che l’hanno combattuto. Con Moni Ovadia, e la partecipazione straordinaria di Gino Paoli.

Mussolini il capobanda, le anticipazioni

Lo spettacolo "Mussolini il capobanda" trae spunto dal libro omonimo scritto da Aldo Cazzullo nel 2022. Il Duce è rappresentatto in tutta la sua indole violenta. La narrazione indietreggia di un secolo e descrive un paese che si appresta a precipitare nelle grinfie di un gruppo di criminali, capeggiato da un individuo spietato e malvagio: Benito Mussolini, per l'appunto. Un individuo, dice Cazzullo come preambolo, capace di causare la chiusura e la condanna al manicomio del proprio figlio e della donna che l'aveva messo al mondo: si veda a tal proposito il capolavoro "Vincere", pellicola di Marco Bellocchio del 2009.

Se, dunque, Mussolini è oggi visto dai più come un politico che, fino al '38, sembrava aver imboccato la strada giusta, e caduto in un vortice rovinoso a causa dell'alleanza con Hitler, Cazzullo racconta i fatti precedenti a quella data, quando l'uomo eliminò i suoi principali oppositori: Matteotti, Gobetti, Gramsci, Amendola, don Minzoni, Carlo e Nello Rosselli, conquistando il potere in modo meditato e attraverso la violenza, causando centinaia di vittime. Già dal 1922, aveva vendicato le città che si erano opposte a lui, facendo defenestrare i suoi avversari dalle finestre di San Lorenzo a Roma o legandoli ai camion e trascinandoli per le strade di Torino.

Aveva imposto un clima di terrore interno che travalicò i confini nazionali: in Spagna, in Etiopia, con uso di gas velenosi e il massacro dei monaci cristiani, i crimini in Libia, con 4.000 civili uccisi. E cosa dire dei vaccini letali iniettati ai suoi connazionali e gli esperimenti medici (fallimentari) contro la malaria? In definitiva, sottolinea il giornalista, la guerra non fu una follia improvvisa, ma una logica conseguenza del fascismo

Il libro e lo spettacolo evidenziano l'importanza di dirsi antifascisti, lontani da ideologie che, purtroppo, non si sono del tutto estinte.

Dove vederlo in tv e in streaming (24 aprile 2024)

Lo speciale “Mussolini il capobanda” va in onda oggi, mercoledì 24 aprile 2024, su La7 a partire dalle 21:15; ed è visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.

