Torna nei palinsesti di Canale 5 la soap opera di produzione turca "My Home My Destiny", in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2024, a partire dalle 14.40. Tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta, la soap ha come attrice protagonista Demet Ozdemir (già Sanem in "DayDreamer") e riprende oggi dal primo episodio della seconda stagione.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2024

Zeynep si prepara per un cruciale colloquio di lavoro e decide di consultare una psichiatra per comprendere meglio i punti più importanti della sua esistenza: innamorata di Mehdi, forse si dedica troppo agli altri e troppo poco al suo stesso bene. Nella casa in cui vive, intanto, ritroviamo tutti i familiari di Mehdi, inclusa Benal.

Faruk, sotto pressione per le minacce del padre, propone ad Emine di trasferirsi in un appartamento che le prenderebbe per l'occasione. Emine non è convinta e sospetta che Faruk voglia tenerla solo come amante. Sultan cerca di combinare un'unione sentimentale tra Nuh e Cemile, ma quest’ultima ne è infastidita. Il primo giorno di scuola di Kibrit si rivela un piccolo trauma, con i compagni la prendono in giro a causa della sua età avanzata.

La tensione in casa cresce sempre di più: Benal si sente esclusa e non creduta dalla famiglia, tranne che da Mujgan, al punto da pensare di andarsene. Nonostante le premesse non ottimali, Mehdi si oppone fermamente e dichiara che Benal non se ne andrà finché Serhat non sarà neutralizzato. Nel frattempo, Zeynep ha successo nel suo colloquio per un lavoro da avvocato e viene assunta.

Benal viene rapita da Serhat e portata via. Zeynep si sente terribilmente in colpa perché Benal è uscita di casa dopo un'accesa discussione con lei. Sia Zeynep che Mujgan temono per la sua sicurezza, soprattutto perché la giovane è incinta e ha alcune complicanze.

Emine discute con Faruk riguardo alla sua proposta: uscire con Selin per compiacere il padre e tenere Emine nascosta in una lussuosa villa sul mare. Emine riflette se vale la pena pagare il prezzo della solitudine per avere in cambio l’amore di un uomo e una vita agiata.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 17 al 21 giugno)

I nuovi episodi della soap "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2024, dalle 14.40 su Canale 5. Le puntate sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

