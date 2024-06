Leggiamo le trame della nuova settimana di "My Home My Destiny", la soap opera di produzione turca tornata nei palinsesti televisivi di Canale 5, in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024, a partire dalle 14.40; e già resa disponibile, lo scorso anno, dalla piattaforma Mediaset Infinity.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 24 al 29 giugno 2024

Mehdi si presenta improvvisamente in ufficio da Zeynep, accusandola di essere distante: la loro storia è stata sconvolta dalla notizia della prossima paternità di Mehdi. Zeynep, pur accettando la situazione, chiede chiaramente al marito di allontanare Benal dalla loro vita.

Zeynep si è rifugiata da Sultan per riflettere sul suo matrimonio, lontana dalla sua nuova famiglia. Viene raggiunta dalle madri e poi da Cemile. Le donne decidono, su invito di Sultan, di restare insieme nella sua casa. Sultan, dopo aver saputo da Zeynep della presenza di Selin nella vita di Faruk, cerca di convincere Emine a lasciarlo.

Mehdi tenta di parlare con Zeynep, esprimendo tutto il suo amore: i due cercano di vivere serenamente, ma Mujgan non vede di buon occhio questa relazione; e manda Benal a vivere da sola fino al parto. Durante un pranzo, Mehdi reagisce alle critiche della sorella, che decide di dedicare maggior tempo a sé stessa.

Emine, dopo essere stata lasciata senza spiegazioni da Faruk, torna a casa sua. Faruk si sta per sposare con Selin, lasciando Emine sconvolta e oggetto di pettegolezzi nel quartiere. Mehdi scopre casualmente il ritorno in città del suo nemico Burhan e cerca subito lo scontro fisico. Zeynep tenta di calmarlo, ma finisce per perdere il lavoro.

Mujgan e Burhan si rincontrano dopo vent'anni: lui le dichiara subito il suo amore. Mehdi, vedendo un segno del passaggio di Burhan per Mujgan, si precipita e trova i due insieme. Furioso, Mehdi aggredisce Burhan.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 24 al 29 giugno)

I nuovi episodi della soap "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024, dalle 14.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

