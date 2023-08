Scopriamo le nuove trame delle puntate di "My Home My Destiny", in onda su Canale 5 da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023. Emine nasconde una relazione segreta e la madre, Sultan, prova a saperne di più. L'ingombrante gravidanza di Benal coinvolge più personaggi. In tatan confusione, Zeynep e Mehdi lottano per mantenere viva la loro relazione.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 28 agosto al 2 settembre 2023

Sultan, preoccupata perché la figlia Emine le nasconde una relazione segreta, decide di affrontarla. Tuttavia, Emine è in difficoltà nel condividere tutti i dettagli, soprattutto quelli che coinvolgono Faruk. Nel frattempo, Mehdi scopre da Zeynep una notizia scioccante: Benal è incinta del suo bambino, e per di più, scopre che la sua famiglia era a conoscenza di questa situazione e stava cercando di mandare via Benal. La madre di Mehdi, Cemile, aveva persino cercato di convincere Benal ad abortire e trasferirsi altrove. Questa rivelazione scuote profondamente Mehdi, facendogli rivalutare la sua posizione.

Emine fugge da casa e trova rifugio da Faruk, creando ulteriori tensioni familiari. Nel frattempo, Zeynep e Mehdi lottano per mantenere viva la loro relazione in mezzo a questo caos di eventi. La famiglia si riunisce per discutere della situazione del bambino di Benal, ma Zeynep dimostra di essere disposta ad accettare il figlio illegittimo, causando una svolta nei piani di sua madre, Sultan.

Sultan, determinata a scoprire la verità su Emine, decide di pedinarla, portando ulteriori tensioni nell'aria. Nel frattempo, Emine e Faruk continuano a esplorare la loro crescente connessione emotiva. Intanto Benal, stanca di rimanere nella sua casa, decide di trasferirsi di nuovo da Mehdi. Tuttavia, durante il tragitto, si imbatte nel suo ex marito, Serhat, che cerca disperatamente di farla tornare sui suoi passi. La situazione è risolta solo grazie all'intervento tempestivo di Mujgan.

Zeynep e Mehdi, nel frattempo, affrontano ulteriori sfide nella loro relazione mentre cercano di andare avanti. Alla fine, decidono di recarsi in vacanza in un albergo di proprietà di Faruk, portando con loro Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan. Tuttavia, il destino fa sì che Emine e Benal si ritrovino nella stessa struttura, creando ulteriori complicazioni in questa intricata storia familiare.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 28 agosto al 2 settembre)

I nuovi episodi della soap "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023, dalle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.