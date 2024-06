Scopriamo cosa succede ai protagonisti di "My Home My Destiny", la soap opera di produzione turca tornata nei palinsesti televisivi di Canale 5, in onda domenica 30 giugno alle 14.00, da lunedì 1 a venerdì 5 luglio alle 14.45, sabato 6 luglio dalle 14.10; e già resa disponibile, lo scorso anno, dalla piattaforma Mediaset Infinity.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024

Dopo vent'anni, Mujgan e Burhan si ritrovano. L'incontro è carico di emozioni e Burhan confessa a Mujgan di non aver mai smesso di amarla. Mehdi, durante una passeggiata, vede il nastro colorato lasciato lì da Burhan e corre sulla collina, dove li trova abbracciati: furioso, aggredisce Burhan.

Mehdi viene arrestato temporaneamente per aver picchiato Burhan, ma viene poco dopo rilasciato. Zeynep inizia a interrogarsi sul suo futuro con Mehdi, temendo che l'amore comporti anche paura e dolore. Gli attacchi di panico di Zeynep peggiorano e i discorsi di Sakine, che sostiene la sottomissione delle donne, non fanno che aggravare la situazione.

Mehdi scopre che Zeynep ha visitato Burhan senza dirglielo e si infuria: tornato a casa, perde il controllo e ribalta la tavola da pranzo. Sakine difende Mehdi, cercando di convincere Zeynep a sottomettersi al marito.

Zeynep è pronta per uscire, ma scopre che Mehdi l'ha rinchiusa in casa per impedirle di andare al lavoro. Sakine è scioccata, mentre Zeynep è disperata e ricorda i traumi d'infanzia, quando il padre la chiudeva in casa per non farla andare a scuola.

Decisa a divorziare, Zeynep affitta una casa dove vivrà con Sakine e Nermin. Mehdi, pentito dopo aver parlato con Nuh, visita Zeynep in ufficio per chiederle perdono. Anche se l'incontro è civile, non porta a nessun cambiamento significativo.

Zeynep si prepara a lasciare Mehdi, causando la disperazione della figlia Kibrit, che incolpa il padre per la separazione. La famiglia di Zeynep si unisce per sostenerla, e i vecchi rancori con Emine vengono superati. Mehdi è visibilmente devastato dalla richiesta di divorzio di Zeynep. L'uomo cerca consigli dalle persone a lui vicine, che, pur affezionate, riconoscono obiettivamente le ragioni della fine del matrimonio.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 30 giugno al 6 luglio)

I nuovi episodi della soap "My Home My Destiny" vanno in onda su Canale 5 domenica 30 giugno alle 14.00, da lunedì 1 a venerdì 5 luglio alle 14.45, sabato 6 luglio dalle 14.10. Le puntate della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

