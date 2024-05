Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5. L'ironia degli spettatori: "Voleva godersi il ponte"

Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5. La conduttrice, come è successo già ad aprile, e come aveva lei stesso annunciato, sarà assente oggi e domani venerdì 3 maggio dal talk show pomeridiano di Canale 5. A sostituirla il giornalista Giuseppe Brindisi. E sui social qualcuno già ironizza in modo velenoso sulla sua assenza, scherzando sulla decisione della conduttrice di organizzarsi un ponte vacanziero.

Scrive il giornalista Massimo Falcioni, sarcastica penna di questioni televisive: "L'empatia e la vicinanza al pubblico si costruiscono con piccoli gesti: ad esempio non assentandosi puntualmente durante le feste e i ponti. La D'Urso, che non mi piace, non mancava una puntata, passando per stakanovista. Per la Merlino non si può dire altrettanto". Su Twitter altri messaggi fanno notare l'assenza della giornalista.

Intanto si fanno sempre più pressanti i rumors secondo i quali Merlino non sarebbe riconfermata per il prossimo anno alla guida di Pomeriggio 5. La sua avventura sarebbe destinata a concludersi ad un anno dal debutto. Indiscrezioni mai confermate ma date per certe da TvBlog, sito solitamente attendibile in merito a questioni di spettacolo