Myrta Merlino: "Umanamente mi dispiace Barbara, io non sono la sua antagonista"

Lunedì 4 settembre andrà in onda per la prima volta a partire dalle 16:55 Pomeriggio 5 con al timone Myrta Merlino. Un debutto così chiacchierato che ha portato ad avere aspettative alte, forse altissime, sulla conduzione della giornalista che ha lasciato L'aria che tira su La7 (e che sarà sostituita da David Parenzo, ndr).

Ieri Barbara D'Urso tramite i social ha voluto sì fare un in bocca al lupo a Merlino, ma anche sottolineare che Pomeriggio 5 lo ha creato lei ribadendo anche che sono stati numerosi i compromessi ai quali è dovuta scendere. Di tutta risposta Myrta ha pubblicato su Instagram alcuni momenti del lavoro preparatorio alla grande prima messa in onda e al Corriere della Sera ha spiegato che lei mai si sarebbe immaginata di approdare in quel programma.

"Non era il mio progetto di vita, dopo tanti anni di quotidiano a La7, con 'L’aria che tira' - ha ammesso -. Avevo ricevuto un’offerta dalla Rai e una da Mediaset che mi aveva convinta: avrei dovuto condurre una prima serata su Rete4. Poi, a fine giugno, a sorpresa è arrivata questa proposta".

Lunedì sarà il primo giro di boa e infatti conferma di essere "emozionata, dopo aver superato alcuni momenti di panico puramente esistenziali". "Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani - spiega poi andando a ribadire che il suo sarà un approccio totalmente diverso -. Chi fa questo mestiere ha l’ambizione di raggiungere un pubblico più ampio possibile e io vorrei provarci raccontando l’Italia come è, partendo dalla vita delle persone".

A Pomeriggio 5 si parlerà anche di cronaca nera: "Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto, ma mi interessa parlare di quello che dovrebbe fare, cioè risolvere i problemi dei cittadini. Un tema a me caro, che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi".

La speranza di Merlino è che il pubblico riesca a sentirsi "a casa" quando la guarderanno. "Sono una persona sincera: come sono in video resto a telecamere spente. Questo mi ha fatto diventare per tante persone una sorta di amica informata. Se mi riuscisse una cosa simile anche ora, se passasse l’idea che accendi la tv e sei a casa di Myrta, ecco io credo sarebbe un obiettivo raggiunto", questo spera per il suo show che al momento non ha alcuna pressione dall'alto su gli ascolti, ma in tv gli ascolti contano moltissimo. "Per fortuna mi hanno molto rassicurata (sugli ascolti, ndr): ci sono dei margini di rischio ma io sono una formichina e se mi danno tempo sento che posso fare bene. Gli ascolti sono perfidi ma meritocratici: è la gente che decide", ha poi spiegato. Tra i vari desideri della conduttrice c'è quello di intervistare Giorgia Meloni: "Mi incuriosisce non solo la politica ma sapere come vive davvero, concretamente, una donna al comando".

Sul fatto di aver preso il posto di Barbara D'Urso, e che lei non ha potuto salutare il suo pubblico sicura che sarebbe tornata a settembre, Merlino non si sbilancia troppo ma chiarisce un aspetto fondamentale: "Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore".