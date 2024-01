Myrta Merlino riporta il "caffeuccio" a Pomeriggio 5: la reazione del pubblico

Ieri a Pomeriggio 5 è stata di nuovo l'ora del "caffeuccio". Il gesto simbolo di Barbara d'Urso ha rivissuto per qualche minuto in studio, scatenando le più disparate reazioni. Myrta Merlino, infatti, ha mostrato una moka davanti alle telecamere, sfoggiandola proprio come notoriamente faceva la conduttrice precedente.

Tutto questo per lanciare un servizio sul caffè: "A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco - ha detto - Lo scrive Erri De Luca ed è vero, perché per noi italiani il caffè, e per i napoletani poi non ne parliamo, il caffè è tutto: è mito, è poesia, è gesto d'amore. Eppure il Gambero Rosso dice che il caffè italiano non è più il migliore del mondo. Il caffè italiano è sciatto, è amaro".

A colpire, però, non è stato il servizio ma il gesto della padrona di casa. Gioco o provocazione? Sicuramente Myrta Merlino ha voluto cavalcare l'onda social del momento, che l'ha vista protagonista di un acceso botta e risposta con Fedez - che ha sicuramente giovato alla popolarità del programma, in sofferenza con gli ascolti - e dunque provare così a stuzzicare ancora il pubblico, servendogli un assist perfetto. La reazione sui social è stata prorompente, tra ilarità e critiche, ma non importa perché in fondo, si sa, nel bene o nel male purché se ne parli.