Myrta Merlino dopo il messaggio di Babara d'Urso: "Speriamo di costruire un bel pezzo di tv"

Meno tre. Myrta Merlino ha iniziato il countdown che la separa dall'esordio su Canale 5, al timone di Pomeriggio 5. Il programma, condotto fino alla scorsa stagione da Barbara d'Urso, riparte lunedì 4 settembre e la giornalista non nasconde l'emozione.

È la prima volta per lei in Mediaset e non vuole sbagliare un colpo. A poche ore dal lungo sfogo social della d'Urso - in cui si toglie diversi sassolini dalle scarpe, anche se non fa mancare il suo in bocca al lupo alla nuova conduttrice della sua "creatura televisiva" - Myrta Merlino pubblica un post su Instagram che, per certi versi, suona come risposta alla 'vecchia gestione' del programma del pomeriggio di Canale 5: "Un'altra giornata di prove - scrive - Sì lo ammetto, sono emozionata perché il Palatino è un luogo magico sia per la sua posizione ma anche perché qui si è fatta un pezzo di storia della televisione e soprattutto storia dell'informazione tv, basti pensare solo alle storiche staffette televisive di Costanzo e Mentana. E noi speriamo di costruire un altro bel pezzo di tv per voi".

Augurio o stilettata? Difficile comprendere i reali toni dietro a tanta apparente diplomazia. Di certo c'è che Mediaset ripone totale fiducia nella nuova conduttrice, al punto da allungare la durata del programma e collocarlo in un nuovo studio, a Roma, non più a Cologno Monzese, dove negli ultimi anni era più piccolo e a metà con Studio Aperto e altri programmi.

Il post di Myrta Merlino