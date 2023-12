Myrta Merlino: "Giorgia Meloni? Mai vista così magra". Poi svela il gesto di Pier Silvio Berlusconi

Per Myrta Merlino Pomeriggio 5 è stata una sfida. "Sto imparando a fare una cosa nuova, sono stata coraggiosa: oggi ho una sensibilità diversa nei confronti degli spettatori e la consapevolezza di saper fare altro. 'Alleggerimento' vuol dire anche occuparsi di corna o di come decorare l’albero di Natale, capisci cos’è il rotocalco pomeridiano. Parli a un pubblico larghissimo", ha spiegato la conduttrice a Repubblica.

Il suo debutto su Canale 5 non è stato certamente dei più sereni. La notizia della fine della collaborazione tra Mediaset e Barbara D'Urso ha creato non poco scalpore e Merlino, che ha preso il timone del programma prima condotto da D'Urso, si è trovata al centro di una bufera mediatica. Occhi puntati sugli ascolti e su come il pubblico reagisse alla nuova presenza in studio, ma Merlino è andata avanti anche perché ha sempre avuto dalla sua parte l'amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi.

Gli ascolti, la competizione con la Rai e il supporto di Berlusconi

A La7 seguiva la politica e parlando di Giorgia Meloni ha dichiarato: "Sono stata al concerto al Senato. Mai vista Giorgia cosi magra; è la prima donna a Palazzi Chigi. È fiera e fragile, ha gli occhi puntati addosso e gestisce una vita privata complessa. Ogni giorno ce n’è una e intorno non ha l’Accademia della Crusca. Meloni che racconta cosa prova, frantuma l’immagine granitica e spiega quanto le sia costata la cavalcata gloriosa, sarebbe l’intervista del secolo".

"Pomeriggio Cinque è al 15-16% di share. Leggevo “flop”, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero", ha raccontato per la prima volta Merlino.

Adesso, dunque, non pensa più ai crirtici, pensa al "pubblico, anche perché ha un competitor fortissimo: "La vita in diretta, che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia; dopo tre mesi e mezzo non era scontato. D’Urso era di famiglia; io un’estranea venuta da una rete di nicchia". Le due però non si sono mai sentite e Merlino ribadisce che è stato l'amministratore a chiamarla: "Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me".

A La vita in diretta Merlino invidia "Matano" perché "da solo si è cucito il programma su misura. Ma sono sicura che se non mi spappolo prima, farò somigliare Pomeriggio Cinque a Myrta. Ho avuto l’umiltà di mettermi in gioco e quando mi riesce sono felice. È tanto faticoso". A Pomeriggio Cinque è riuscita a costruire "uno zoccolo duro, per Mediaset è un successo, il marketing dice che i giovani sono cresciuti. Se la parrucchiera chiede: “Non ti occupi di quello?”, ci ragiono. Sono in ascolto. Ho mollato le certezze".

Il passaggio a Mediaset

«Non sono mai stata così bisognosa di protezione, ho sentito la necessità del sostegno di tutti, a cominciare da quello di Marco (Tardelli, il compagno). Questi tre mesi mi sono valsi tre anni". I due insieme da anni non si sposeranno. Ma la certezza che la proposta non sarebbe mai arrivata è stata comunicata a mezzo stampa: "Leggendo sui siti anch’io sono rimasta un po’ così e gliel’ho detto. Ma lui lo spiega: stiamo benissimo così, mi ama e mi stima, non lo ritiene necessario. Sintetizzato: 'Non vuole sposare Myrta' beh, suona malissimo".