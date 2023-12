Myrta Merlino e il colpaccio a Pomeriggio 5, quale big Rai si porta a casa

Inutile girarci intorno, qualcosa al Palatino è cambiato. È dal 18 dicembre, infatti, che Pomeriggio 5 sembra abbia messo non solo il turbo, ma anche alzato il tiro. Oltre a rendere tutto più pop e concorrenziale rispetto al passato - ma soprattutto al diretto competitor su Rai1 - dallo studio di Myrta Merlino sono passati personaggi difficili da incontrare nel daytime di Canale 5. Veronica Pivetti e Malika Ayane, per fare qualche nome. Due big che normalmente fuggono da una certa fascia televisiva.

La lista non finisce qui. Anche Anna Pettinelli ha traslocato da La Vita in diretta - con non poche polemiche - e poi ancora Giancarlo Magalli, Paolo Ruffini, Marisa Laurito, Jerry Calà, Francesco Sole, Carla Gozzi, Luca Bianchini, Aldo Cazzullo, Sveva Casati Modigliani. Il vero colpaccio, però, arriverà tra pochissime ore. Nella puntata di oggi, mercoledì 27 dicembre, approderà nel salotto della regina dell'informazione di Canale 5, l'iconica Rosanna Lambertucci, asso piglia tutto degli ascolti Rai, capace con la sua presenza di far impennare lo share di qualsiasi programma, come si è visto in questi ultimi mesi. Le sue ospitate sono garanzia di successo e portarla in casa Mediaset è certamente un colpo da maestra.

Reduce dal successo di Ballando con le stelle e prossima a entrare nel cast di BellaMa' - su Rai2 - Rosanna Lambertucci ha scelto come prima apparizione post Ballando (oltre al consueto appuntamento con Storie Italiane), il programma di Myrta Merlino, nemico - per ascolti e non per altro - del custode del Tesoretto dello show di Milly Carlucci. In pentola bolle qualche collaborazione? Ai posteri l'ardua sentenza. Quel che è certo è che per la scrittrice de "La mia Dieta semplice" è davvero nata una seconda giovinezza, diventando una vera e propria icona pop che mette d'accordo tutti: dal primo al quinto canale del telecomando.