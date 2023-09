"Ho un messaggio per Barbara d'Urso". Le prime parole di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

In bianco e con un sorriso smagliante, Myrta Merlino ha aperto la prima puntata di "Pomeriggio 5" con un messaggio a Barbara d'Urso. Oggi il suo debutto al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5 che finora aveva legato il suo nome alla conduttrice napoletana uscita da Mediaset in polemica. Ed è proprio a lei che è andato il primo pensiero: "Ringrazio la donna che per quindici anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Quindi Ciao Barbara, grazie", ha dichiarato la giornalista, in segno di rispetto.

I precedenti sono cosa nota. Nei mesi scorsi Barbara d'Urso ha accusato Mediaset di averle tolto il programma senza preavviso: il suo contratto sarebbe scaduto a dicembre, ma l'azienda avrebbe deciso in corsa di affidare la trasmissione a Myrta, chiamata direttamente da La7, dove da anni conduceva "L'aria che tira", talk di attualità. "Umanamente non può che dispiacermi per Barbara", ha dichiarato alcune settimane fa Merlino. "La conosco, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore".

"Ci sono mie amiche nel pubblico, per farmi forza"

Tornando alla puntata di oggi, Merlino ha poi proseguito il suo discorso senza nascondere tutta la sua ansia da prestazione: "Devo dire che le prime sono sempre una grande emozione", ha proseguito, "Questa è una prima volta che non dimenticherò mai. la prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta in una nuova casa. E' bello questo studio, è meraviglioso il pubblico. Ci sono tutte facce amiche. Diventerete casa mia e spero che noi diventeremo casa vostra"