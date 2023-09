Myrta Merlino, la foto dei preparativi prima della diretta: forcine e patch per gli occhi

L'attesa è finita. Mancano poche ore al debutto di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5 - che passa nelle sue mani dopo 15 anni di Barbara d'Urso - e la conduttrice sta facendo il giro dei programmi Mediaset per il lancio.

"La prima volta che si vede la mia faccia in diretta su queste reti" ha detto emozionata, ieri sera, in collegamento con Zona Bianca - su Rete 4 - dove ha promesso grandi novità. "Sono in uno studio di una bellezza, caldo, meraviglioso, con un pubblico bellissimo" ha detto ancora, prima di dare appuntamento alle 16:55 di lunedì 4 settembre, su Canale 5.

Stamattina è stata la volta di Morning News, poi il Tg5. Subito dopo il collegamento con il telegiornale, Myrta Merlino si è chiusa nel camerino per concentrarsi e prepararsi alla diretta. Su Instagram una foto inedita di backstage, in cui si mostra con le forcine nei capelli e i patch per le borse degli occhi. La giornalista andrà in onda con un tailleur bianco (se il look resterà quello dello scatto pubblicato tra le storie): "Fatto anche Tg5 - ha scritto - Ora riunione di redazione con patch relax". E, vista l'emozione di queste ore, di relax gliene serve molto.