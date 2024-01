Myrta Merlino, la risposta a Fedez è durissima: il video in diretta

Nella giornata di ieri c'è stato un velenoso botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino. Il motivo? Il rapper ha contestato - con toni canzonatori - la presenza di un giornalista sotto casa sua, Michel Dessì, che si trova lì per provare a intercettare la moglie Chiara Ferragni dopo il caso Balocco. Dopo gli sfottò di Fedez insomma, oggi Merlino ha deciso di replicare in diretta a Pomeriggio 5, sottolinenando la necessità di tutto questo.

"Le sue parole tradiscono una certa insofferenza", ha esordito Merlino nel talk show di Canale 5. "Non è un momento facile per lui e sua moglie. Ma noi dobbiamo ripartire dai fatti. E quali sono i fatti? Che la moglie di Fedez è una imprenditrice importante, nota, a capo di una grande azienda e arriva a fatturare 100 milioni, e che ha una grade influenza sugli italiani. Ebbene, è stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne". E ancora: "Dopodiché personalmente io mi auguro che Chiara Ferragni possa mostrare il prima possibile la sua estraneità ai fatti, ma rimane il nostro dovere di informare e approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e, verrebbe da dire, anche giudiziario, sono di non poca importanza".

In ultimo, l'invito a replicare in trasmissione, ovvero di fronte alle domande dirette dei giornalisti, da cui la coppia si sottrae sin da quando è scoppiato il caso: "Per il resto, quello che voglio dire a Fedez, è che naturalmente noi siamo qui con la nostra lista di domande e, nel caso in lui o Chiara volessero parlare con noi, o rispondere alle nostre domande, sarebbero i benvenuti nel nostro studio, ma anche sotto casa. Perché vi svelo una notizia: il nostro giornalista Michelle Dessì è lì per intervistare loro. Ma per il momento il tema sono le domande. Domande che non tornano in questa storia".