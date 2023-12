"Napoli milionaria!", il film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera stasera in tv: trama e cast

La collection "Eduardo De Filippo" targata Rai si arricchisce con la trasposizione televisiva di una delle sue opere più celebri: "Napoli milionaria", diretta in questa nuova versione da Luca Miniero e interpretata da un cast capeggiato dalla coppia formata da Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera (già convincenti, lo scorso anno, in "Filumena Marturano". Trasmesso da Rai 1 in prima visione tv oggi, domenica 18 dicembre 2023, il lungometraggio rende omaggio al genio di Eduardo, qui riletto in una delle sue opere più "contemporanee".

"Napoli milionaria!": trama e cast del film

La trama di "Napoli milionaria!" descrive le vicende della famiglia composta da Gennaro, Amalia Jovine, e i loro tre figli durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale e i difficili anni che seguono. Gennaro, un ex tranviere, simula la sua morte per proteggere la moglie Amalia, coinvolta in traffici illeciti con Errico Settebellizze. La famiglia cerca di sopravvivere alla miseria, ma la situazione cambia radicalmente con la fine della guerra e l'arrivo dell'abbondanza di merci americane e denaro.Catturato dai tedeschi, Gennaro scompare, lasciando Amalia abbagliata dalla ricchezza improvvisa. Quando Gennaro torna inaspettatamente, trova la sua famiglia dispersa e trasformata. Amalia è diventata una donna ricca e crudele, coinvolta in affari con Settebellizze, il quale è innamorato di lei. I figli seguono percorsi discutibili: Amedeo è diventato un ladro di pneumatici, Maria Rosaria è incinta di un soldato americano che l'ha abbandonata. La malattia improvvisa di Rituccia, la figlia più piccola, costringe la famiglia a confrontarsi con la propria realtà. Gennaro ha così un complesso compito, quello di ricostruire l'onestà della sua famiglia.

Messa per la prima volta in scena al Teatro San Carlo di Napoli nel marzo del 1945, la pièce teatrale "Napoli milionaria" è uno dei classici dell'arte di Eduardo De Filippo. Ambientata in un vicolo di Forcella e diretta in questa riduzione televisiva da Luca Miniero, la storia ruota attorno a Gennaro Jovine, sua moglie Amalia e i loro tre figli, insieme a Errico "Settebellizze," coinvolto in traffici illeciti con Amalia. La fame e la guerra hanno messo a dura prova l'integrità morale della famiglia Jovine, ma il celebre finale dell'opera si apre alla speranza. La narrazione evidenzia come la guerra e la miseria abbia cambiato la moralità dei vari personaggi, guidandoli verso una possibile riconciliazione, dalla quale ciascun membro della famiglia trarrà insegnamenti importanti. La trasposizione televisiva della commedia di Eduardo ci restituisce l'umanità della sua drammaturgia, mentre il contesto di Forcella contribuisce a rendere la storia ancora più vibrante, senza trascurare qualche risata.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Massimiliano Gallo (Gennaro Jovine)

Vanessa Scalera (Amalia Jovine)

Michele Venitucci (Errico Settebellizze)

Vincenzo Nemolato (Amedeo)

Carolina Rapillo (Maria Rosaria)

Andrea Solimena (Rituccia)

Jacopo Cullin (Brigadiere Ciappa)

Tony Laudadio (Ragioniere Spasiano)

Gennaro Di Biase (Peppe o’ cricco)

Marcello Romolo (‘O miezo prèvete)

Maria Bolignano (Donna Peppenella)

Dove vedere "Napoli milionaria!" in tv e in streaming (18 dicembre 2023)

Il film per la tv "Napoli milionaria!" va in onda su Rai 1 oggi, 18 dicembre 2023, a partire dalle 21.20. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV