"Narcos: Messico", da stasera in tv la terza e ultima stagione della serie

A partire da oggi, 7 ottobre 2023, dalle 21.20, Rai 4 trasmette ll'ultima stagione di "Narcos: Messico". Ambientata negli anni '90, poco dopo l'arresto di Miguel Ángel Felix Gallardo, la vicenda documenta la lotta senza quartiere in una complessa città di Guadalajara. A combattere i trafficanti di droga ci sono alcuni coraggiosi agenti della polizia.

"Narcos: Messico 3", le anticipazioni

Creata e prodotta da Carlo Bernard e Doug Miro, "Narcos: Messico" doveva essere inizialmente la quarta stagione della celebre serie televisiva "Narcos". I piani sono poi mutati e la vicenda si è sviluppata in una serie nuova di zecca, semplice spin-off del predecessore. Dedicata al temibile Cartello di Guadalajara (Messico), la serie è strutturata in tre stagioni da dieci episodi ciascuna. A partire da oggi, Rai 4 trasmette nel corso di cinque prime serate. per la prima volta in chiaro la terza e ultima stagione di "Narcos: Messico", in onda per cinque sabati consecutivi (dunque, con due episodi per volta).

Ci troviamo negli anni '90. Dopo l'arresto di Miguel Ángel Felix Gallardo, va avanti un periodo in cui tra i cartelli del narcotraffico messicano si è scatenata una sanguinosa guerra interna. In questo scenario, un personaggio emerge come protagonista indiscusso: Amado Carrillo Fuentes, il leader di Juárez, noto come il "Signore dei Cieli", grazie alla sua straordinaria flotta di aerei utilizzati per il trasporto di tonnellate di droga. Per testimoniare l'escalation di violenza e corruzione che ha caratterizzato il panorama criminale messicano di quegli anni, troviamo la voce è quella di Andrea Nuñez, una giovane giornalista del quotidiano La Voz, determinato a portare alla luce gli eventi che insanguinano il Paese.

Parallelamente, l'agente della DEA Walt Breslin fa di tutto per combattere il pericolosissimo cartello, mentre si sviluppa anche la storia di Victor Tapia, un coraggioso poliziotto di Juarez che si dedica all'indagine sulle misteriose scomparse di alcune donne.

Nel cast della terza stagione di "Narcos: Messico," ritroviamo l'attore Scott McNairy, a cui si affiancano Luisa Rubino e Luis Gerardo Mendez. Nel ruolo dello spietato narcotrafficante Fuentes spicca la presenza di José María Yazpik. Una serie che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso mentre esplora le intricanti dinamiche del mondo del narcotraffico messicano e dei coraggiosi individui disposti a tutto pur di combatterlo.

Dove vedere "Narcos: Messico" in tv e in streaming (dal 7 ottobre 2023)

La terza e ultima stagione di "Nasrco: Messico" va in onda a partire da sabato 7 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 4. La piattaforma RaiPlay rende gli episodi disponibili per la visione, sia in diretta streaming che on demand.