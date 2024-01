Natale a tutti i costi, stasera in tv il film con Christian De Sica: trama e cast

Anno nuovo, ma ancora film natalizi nella prima serata di Canale 5: in onda per la prima volta in chiaro oggi, 1° gennaio 2024, dalle 21.25, "Natale a tutti i costi" è una commedia che vede la coppia di genitori Carlo e Anna (Christian De Sica e Angela Finocchiara) intenta a riavvicinare i propri figli, adulti e sempre più distanti: basterà una grande menzogna per sistemare le cose?

"Natale a tutti i costi": trama e cast del film

Il film narra la storia di una famiglia, composta dai genitori Carlo e Anna e dai figli Alessandra ed Emilio. Dopo aver abbandonato la provincia per vivere in città, i figli si allontanano progressivamente dai genitori, riducendo i contatti e trascurando le tradizioni familiari. La situazione culmina quando decidono di trascorrere il Natale lontano da loro. Carlo e Anna, disperati per la mancanza di contatto con i figli, escogitano un piano per riavvicinarli. Fingono di aver ereditato sei milioni di euro da una zia defunta, sperando che l'attrattiva della cifra li riporti a casa. La bugia funziona, e Alessandra ed Emilio ritornano, attratti dall'idea di una cospicua eredità. La scena si sposta a 15 mesi dopo, con Alessandra e Emilio impegnati nelle loro vite indipendenti, lontani dai genitori. Alessandra lavora come segretaria nello studio dentistico del fidanzato, mentre Emilio cerca di affermarsi nel mondo del lavoro. I genitori, sentendosi soli e trascurati, decidono di mantenere la farsa per trattenere i figli. La situazione si complica quando i genitori, ormai intrappolati nella menzogna, devono continuare a fingere di essere milionari.

"Natale a tutti i costi" è il remake della pellicola francese "Mon très chers enfants" e vuole proporre una riflessione sulla complessità delle relazioni familiari e sull'importanza di comunicare apertamente, senza ricorrere a bugie che possono portare a conseguenze impreviste. La commedia si sviluppa con situazioni comiche e paradossali, ma alla fine emerge la lezione che nessuna risata può mascherare la mancanza di sincerità e la priorità delle relazioni familiari. Scritto e diretto da Giovanni Bognetti, il film è approdato direttamente su Netflix, il 22 dicembre 2022.

Nel cast del film troviamo (attori e rispettivi ruoli):

Christian De Sica (Carlo Delle Fave)

Angela Finocchiaro (Anna Delle Fave)

Dharma Mangia Woods (Alessandra Delle Fave)

Claudio Colica (Emilio Delle Fave)

Fioretta Mari (Giuliana)

Alessandro Betti (Azeglio de Francescobaldi)

Francesco Marioni (Rocco)

Iaia Forte (Loredana)

Dove vedere “Natale a tutti i costi” in tv e in streaming (1° gennaio 2024)

Il film "Natale a tutti i costi" va in onda su Canale 5 oggi, 1° gennaio 2024, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

