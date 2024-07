"Newsroom" con Monica Maggioni, da stasera in tv: le anticipazioni

La Rai presenta "Newsroom", un programma ideato e condotto da Monica Maggioni, che ha debuttato il 26 giugno su RaiPlay in formato docuserie e va in onda da oggi, 17 luglio, dalle 21.20 su Rai 3. Un progetto che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare grandi questioni globali e d'attualità.

Newsroom, le anticipazioni

La Rai presenta Newsroom, un programma ideato e condotto da Monica Maggioni, che ha debuttato il 26 giugno su RaiPlay in formato docuseries e va in onda da oggi, 17 luglio, dalle 21.20 su Rai 3. Un progetto che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare grandi questioni globali e d'attualità.

"Newsroom", programma condotto da Monica Maggioni, va in onda dal 17 luglio su Rai 3, e nasce all'interno di una redazione, dove un gruppo di giornalisti si pone domande cruciali e avvia inchieste approfondite su temi complessi. Il format si distingue per la sua capacità di offrire un'analisi rigorosa e dettagliata, che in ogni episodio combina reportage sul campo, analisi dei dati, interviste a protagonisti ed esperti, e narrazioni coinvolgenti da inviati in tutto il mondo.

Questo programma si propone di creare un ponte tra il pubblico tradizionale e quello digitale, partendo dalla sua pubblicazione su RaiPlay. Le prime tre serie di docuseries, disponibili su RaiPlay a partire dal 26 giugno, affrontano temi come il fast fashion, con tutte le sue implicazioni sociali, ambientali ed economiche. Successivamente, le telecamere di Newsroom ci porteranno ad Haiti, un tempo paradiso turistico, ora devastato, e nell'Artico, una regione chiave nel confronto tra Russia e NATO.

Dal 17 luglio, Newsroom approda su Rai 3 con otto prime serate dedicate a inchieste approfondite, che saranno anche disponibili su RaiPlay. La prima puntata, intitolata "Compra, Indossa, Butta", esplora il ciclo di vita dei capi di abbigliamento nel fast fashion, seguendo il loro viaggio dai negozi alle discariche a cielo aperto del Ghana e del deserto di Atacama in Cile. Questa inchiesta rivela l'inquinamento e lo sfruttamento del lavoro che si nascondono dietro i vestiti a basso costo, mettendo in luce anche gli interessi della criminalità organizzata in questo settore.

"Newsroom" è realizzato in collaborazione con la Direzione Approfondimento e la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali della Rai, garantendo un prodotto di alta qualità e rilevanza.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (dal 17 luglio)

La prima puntata di "Newsroom" va in onda mercoledì 17 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono già visibili on demand sulla piattaforma RaiPlay, che offre anche l'opportunità di guardare il primo episodio in live streaming.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera