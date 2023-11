"NOI E... 2023", stasera in tv l'evento Unicef per l'infanzia nel mondo: anticipazioni e ospiti

Ancora una volta, Rai 1 dedica la prima serata alla solidarietà in favore dell'Unicef con l'evento "NOI E...", edizione 2023, in onda oggi, mercoledì 22 novembre, dalle 21.30 dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Una serata speciale serata condotta per la prima volta in tandem da una coppia insolita di grandi donne della televisione: Mara Venier e Loretta Goggi; e con un ricco cast di ospiti.