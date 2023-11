Noi siamo leggenda, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Il Natale è ormai alla porte, ma Massimo si trova ad affrontare la tragica perdita di sua madre Michela e la sua voglia di festeggiare è dunque relativa. sprofondato in un abisso di rabbia e tristezza, il giovane sperimenta un fenomeno insolito: i palmi delle sue mani si accendono di una luce incandescente, svelando un potere misterioso. Mentre i suoi fedeli amici Marco e Andrea - e i relativi genitori - cercano di offrire il loro sostegno, arriva la notizia che la custodia di Massimo è stata affidata alla zia Simona, con cui non ha mai avuto alcun legame. Durante la Vigilia di Natale, alla ricerca di regali, Massimo si imbatte nel braccialetto che sua madre indossava sempre, esposto in una vetrina di un negozio di compro oro. La sua richiesta di acquisirlo viene respinta dal venditore, scatenando la furia del giovane, deciso a far valere la propria giustizia.

Mentre, come da aspettative, emergono problemi di convivenza tra Massimo e la zia Simona, scopriamo che altri giovani del quartiere condividono poteri straordinari: Lin, una ragazza asiatica dal senso dell'autovalutazione compromesso, vorrebbe fare innamorare Nicola, fratello di Andrea; Jean, figlio dell'imprenditore Giuseppe Liberati, è un nuovo studente e porta con sè un nuovo elemento nella dinamica del potere; Greta, la sua migliore amica e figlia di un'ambasciatrice, vuole a utilizzare le sue abilità per salvare il fratello Daniel, in coma da diversi anni. La rivelazione del segreto di Massimo a Viola, sorella di Marco, cambia la prospettiva della situazione, aggiungendo complessità ai legami esistenti. Nel frattempo, Beatrice Nenchi si impegna in un'indagine sui furti nel quartiere, creando ulteriori strati di suspense e mistero.

Il cast di "Noi siamo leggenda" è molto ricco e mescola giovani attori con volti già noti al grande pubblico. Troviamo, tra gli altri: Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Rousse, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Lino Guanciale.